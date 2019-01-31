Материальная помощь наследникам полицейских-шехидов - очередной важный шаг Азербайджанского государства

После прихода к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане проявляется забота и уделяется внимание семьям шехидов.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, внимание и забота о семьях шехидов и сегодня продолжается на высоком уровне.

"Президент Ильхам Алиев с 2003 года также уделяет особое внимание этой сфере. Глава государства подписал множество указов и распоряжений для улучшения жилищно-бытовых условий, социального положения семей шехидов. Тем самым Президент Азербайджана заявляет, что основа политики Азербайджанского государства - это материальное благополучие, улучшение социального положения всех граждан. В частности, проявляется внимание и забота о семьях шехидов, инвалидах Карабахской войны, ветеранах войны, военнослужащих, беженцах и вынужденных переселенцах. И доказательством этому является улучшение жилищно-бытовых условий, предоставление пособий, пенсий", - отметил депутат.

По его словам, очень важным шагом является подписание Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о единовременных выплатах членам семей полицейских, ставших шехидами. Потому что еще до формирования азербайджанской армии азербайджанские полицейские проявили большой героизм при защите страны, среди них было много шехидов.

Депутат отметил, что очередное проявление внимания и заботы о семьях шехидов -повышение пенсии Президента для семей шехидов до 300 манатов, что предусмотрено указом главы государства от 30 января.

Отметим, что внимание и забота о семьях шехидов является одним из направлений политического курса, осуществляемого Президентом Ильхамом Алиевым. За прошедший период семьям шехидов и ветеранам войны было предоставлено 6654 квартиры, в том числе в 2018 году - 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году этим гражданам будет предоставлено минимум 800 квартир. Также до сегодняшнего дня инвалидам войны было предоставлено 6144 автомобиля. Сумма ежемесячной президентской пенсии семьям шехидов, инвалидам войны и Национальным героям доведена: для Национальных героев - до 1500 манатов, для семей шехидов - с 1 февраля этого года до 300 манатов, инвалидов войны первой группы - до 182 манатов, второй группы - до 158 манатов, третьей группы - до 121 маната. Ежемесячно выплачивается социальное пособие детям этой категории лиц. Таким образом, с каждым годом улучшается социальная защита семей шехидов, проводимые главой государства мероприятия в этой сфере всегда встречаются общественностью с большой симпатией и удовлетворением. Первый указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым после победы на президентских выборах 2018 года, также из этого ряда. Этот указ, предусматривающий выплату единовременной помощи семьям шехидов, считается одним из самых гуманных шагов, направленным на повышение благополучия граждан Азербайджана.

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