Отсутствие вкуса у главы телекомпании "Россия сегодня" Маргариты Симоньян уже стало легендой на российских медиа-просторах. Многие удивляются - почему, имея такие возможности, госпожа Симоньян так плохо одевается? Жуткие костюмчики, какие-то кофты не по размеру, обтягивающие юбки, непонятные пиджаки.

Но особую любовь глава телекомпании испытывает к глубоким декольте. Российское издание gradator.ru опубликовало подборку фотографий, на которых эта страсть медиа-волчицы отражена во всей своей... объемности, передает Day.Az.