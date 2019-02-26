С целью доведения истины о Ходжалинском геноциде международной общественности и поддержки международной кампании "Справедливость Ходжалам", Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) намерен организовать модель международного суда по теме Ходжалинского геноцида в течение этого года. Как пердеает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Молодежный форум ОИС.

Об этом принято соответствующее решение на заседании Правления Евразийского Регионального Центра Форума накануне годовщины трагедии. Согласно решению, Центр с этого года приступает к реализации модели международного суда "Справедливость". В рамках проекта, предназначенного для молодых дипломатов и юристов, будут организованы симуляции международного суда по темам (судебным делам) на основе преступлений и несправедливости, совершенных против человечества.

Эльмаддин Мехтиев, Генеральный Директор Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума ОИС заявил, что на основе решения Правления "Ходжалинский геноцид и мировая система справедливости" была выбрана в качестве темы для Модели Международного Суда в этом году. Как заметил Э.Мехтиев, Международное Правление дала высокую оценку опыту и достижениям по доведению принципов международной справедливости, достигнутым в рамках кампании "Справедливость Ходжалам", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, в которой активно принимал участие Молодежный Форум ОИС.

Также было отмечено, что в будущем в рамках этого проекта будут вынесены дела по трагедиям, происшедшим в странах ОИС (преступления армян в Анатолии в 1915 году), а также имеющим отношение к нашему времени (этническая чистка в Рохинье).

В рамках Модели молодые специалисты из западных и мусульманских стран проведут расследования и вынесут соответствующие решения согласно международному праву на основе выявленных фактов.