В пятницу состоялась торжественная церемония, посвященная 96-ой годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в церемонии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

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