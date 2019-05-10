https://news.day.az/politics/1118746.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 96-летию Гейдара Алиева и 15-летию Фонда Гейдара Алиева В пятницу состоялась торжественная церемония, посвященная 96-ой годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 96-летию Гейдара Алиева и 15-летию Фонда Гейдара Алиева
В пятницу состоялась торжественная церемония, посвященная 96-ой годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в церемонии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава государства выступил на церемонии с речью.
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