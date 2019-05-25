В Армении снова скандал, связанный с армией. И снова речь о воровстве.

Как пишут армянские СМИ, тыловое управление вооруженных сил Армении выясняет, как хозяйственное мыло, предназначенное для нужд армии и не подлежащее продаже, оказалось на прилавках в Гюмри.

В социальных сетях накануне появились фотографии, на которых видно, что мыло с пометкой МО (Минобороны) продается на рынке в Гюмри.

А сегодня пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян сообщил, что Военная полиция установила личность мужчины, который занимался незаконной продажей армейского мыла. В результате предпринятых мер выяснилось, что продажей занимается житель города Г.М, 1936 г рождения. У него было обнаружено 20 кусков мыла общим весом в 2 кг. По данному факту подготавливаются материалы. Откуда у старика оказалось мыло с гравировкой "МО", представитель ведомства не сообщил.

Возможно пожилой человек продавал мыло, чтобы прокормиться. 20 кусков - это мелочь по сравнению с другими фактами грабежа армии в Армении. Воруют в армянской армии не только сгущенку, но и оружие, и бронетехнику, и бензин, и сухой паек, и даже форму. Таких фактов множество, и 20 кусков мыла смотрятся на этом фоне несерьезно.

Стоит вспомнить скандал, разразившийся несколько лет назад вокруг продажи Арменией вооружений из местного арсенала Демократической Республики Конго. Сделка была незаконной, можно даже сказать криминальной. В общей сложности было продано 1500 единиц оружия таможенной стоимостью в $1,468,000 или единица примерно за $1000, сообщал panarmenian.net. Предполагалось, что в числе проданного вооружения могло быть следующее: все виды зенитных орудий и артиллерии, противотанковые пушки, гаубицы и мортиры, самоходная артиллерия, винтовки и пулеметы, карабины и пр.

Или же возьмем историю с обнаружением на прилавке одного из польских (!) магазинов сухого пайка, предназначенного для армянских солдат. Большой шум по этому поводу поднялся в соцсетях, но МО постаралось вопрос замять.

Фактов воровства в армии Армении достаточно в армянских СМИ. И теперь пользователи соцсетей гадают - накажет ли власть старика, продававшего солдатское мыло, при том, что никто из грабивших армию чинов так и не понес серьезного наказания.

Султан Керим