По инициативе министерства обороны в связи с Днем Вооруженных сил Азербайджана состоялась встреча с группой семей шехидов.

Как передает Trend со ссылкой на министерство обороны, начало встречи было отмечено минутой молчания в память об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. По истечении минуты молчания был исполнен Гимн Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

Во вступительной речи начальник Управления по морально-психологической подготовке и связям с общественностью Главного управления по личному составу минобороны генерал-майор Расим Алиев отметил, что для сохранения и поддержания независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, проводится большая работа по увеличению военной мощи страны, развитию военно-промышленного комплекса и укреплению боеспособности армии.

"Наряду с существенным ростом военных расходов, направленных на укрепление оборонного потенциала страны, сегодня в Азербайджане в центре внимания находится вопрос обеспечения надежной социальной защиты и решение жилищных проблем азербайджанских военнослужащих, расширение масштаба получаемых ими льгот и привилегий. Особое внимание государства уделяется и повышению уровня жизни членов семей тех, кто пожертвовал своей жизнью ради защиты территориальной целостности Азербайджана", - сказал Алиев.

Председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов Карабахской войны Мехти Мехтиев отметил, что Азербайджан проявляет всеобъемлющую заботу в отношении инвалидов, ветеранов и членов семей шехидов карабахской войны: "Основными направлениями политики, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, является усиление социальной защиты ветеранов войны, инвалидов, семей шехидов, своевременное решение их проблем и окружение их всяческой заботой".

По словам Мехтиева, создание в 2001 году по инициативе великого лидера Общественного объединения семей ветеранов и шехидов Азербайджана является наивысшей ценностью, предоставленной этим людям.

"Мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы оказать поддержку и защитить законные интересы и права инвалидов, ветеранов войны и семей шехидов карабахской войны, помочь им адаптироваться к современным условиям жизни, содействовать более эффективному решению их социально-экономических и иных проблем, а также укрепить сотрудничество и взаимодействие с ними", - сказал Мехтиев.

После вручения наград ко Дню Вооруженных сил Азербайджана, участникам мероприятия была вручена памятная фотография.

Затем представители семей шехидов выразили благодарность Президенту Азербайджана за постоянную заботу и выразили свои пожелания и предложения по решению ряда вопросов.