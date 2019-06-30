Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Заре Синаняна главным комиссаром по делам диаспоры. Об этом сообщают армянские СМИ.

Синанян родился в Ереване в 1973 году. В 1988 его семья переехала в США. В 2014-м стал мэром Глендейла.

Синанян займет должность, которая была создана после упразднения министерства диаспоры. Вообще, новый премьер Никол Пашинян после избрания на пост начал громить структуры, отвечающие за диаспору, что вызвало у соотечественников некоторое беспокойство.

Назначением Синаняна Пашинян постарался поправить положение.

Как известно, Глендейл - своеобразная столица армянства США. Штат Калифорния давно облюбован армянами, и на сегодня именно они диктуют тут условия. Из Калифорнии шантажируются американские президенты, отсюда идет финансирование лоббистов в Конгрессе.

Неудивительно, что уже не первый год мэрами Глендейла выбираются армяне. Синанян избирался на этот пост дважды. А на данный момент возглавляет администрацию аэропорта Голливуда "Бербанк".

Как можно узнать из публикаций армянских СМИ, у Синаняна хорошие отношения с премьером Армении. Но это не главный его "плюс". Основной заслугой экс-мэра Глендейла является его повышенная активность в направлении признания американскими штатами самопровозглашенного образования, созданного Арменией на оккупированных ею территориях Азербайджана. Он поддерживает тесные связи с карабахскими сепаратистами, организует незаконные "визиты" и одиозные мероприятия.

Примечательно, что Синанян проводит деятельность, направленную не только против Азербайджана, но и Грузии. Он - инициатор различных провокационных мероприятий в поддержку армянского сепаратизма в Самцхе-Джавахети.

Еще одной высоко оцениваемой в Армении частью его деятельности являются усилия по дальнейшей арменизации Глендейла и продвижению на высокие посты армян. И, конечно же, это антиазербайджанская пропаганда, проводимая им среди неармянского местного населения. И довольно успешная, если вспомнить, что когда Азербайджан выразил протест против открытия в Глендейле улицы "Арцах", местные жители-неармяне поддержали Синаняна и не допустили ее переименования. Хотя нет сомнений, что американцам неармянского происхождения мало что известно о реалиях карабахского конфликта и вообще о нашем регионе.

Как и положено армянскому патриоту, Синанян не стесняется демонстрировать расистские взгляды, называя другие народы "низкими", потому как армянский национализм и расизм - родственные души.

По информации сайта loscerritosnews.net, в марте 2013 года нынешнего мэра Глендейла Заре Синаняна обвинили в размещении крайне расистских, антимексиканских, исламофобских и гомофобных комментариев в аккаунте You Tube.

После того, как комментарии были обнародованы Glendale News-Press, разразился скандал и Синанян потерял поддержку ряда деятелей, включая кандидатов в мэры Лос-Анджелеса Венди Грюэль и Эрика Гарсетти, члена городского совета Пола Крекоряна и конгрессмена Адама Шиффа.

Комментарии были настолько ужасными, что даже такой заслуженный лоббист, как Шифф, посчитал нужным обратиться с письмом к Синаняну и назвал его высказывания "глубоко беспокоящими и не подходящими ни одному представителю общественности, не говоря уже о том, кто стремится представлять город в выборном органе".

Прежде Синанян упражнялся в оскорблении только в адрес "геополитических врагов Армении", то есть Азербайджана и Турции, и это воспринималось нормально. Но после того, как он взялся за латиноамериканцев, мусульман, женщин и ЛГБТ, его сторонники забеспокоились.

Интересно, что первоначально Синанян отказывался от авторства комментариев, а его фанаты обвинили в "фабрикации" этих записей его соперницу на выборах в городской совет Лору Фридман. Но, как известно, у лжи короткие ноги. В конце концов ему пришлось извиниться.

"Для меня действительно не имеет значения, армянин ты, латиноамериканец, англосакс или кореец. Неважно, гей вы или натурал. Неважно, христианин вы, еврей, мусульманин или индус", - цитирует "Лос-Анджелес Таймс".

Между тем, армянские политические круги больше интересует не это вынужденное покаяние, а другие, довольно любопытные моменты его политической биографии.

Когда стало известно о планах Пашиняна привлечь на должность Синаняна, с резким заявлением против этого выступила Социал-демократическая партия "Гнчак". В заявлении партии говорится, что при назначении Заре Синаняна на должность главного комиссара по делам диаспоры не было учтено одно важное обстоятельство. Оказывается, назначенец Пашиняна - дашнак.

"Имеется в виду то, что он свою политическую деятельность развернул в самом многолюдном отряде диаспоры - армянской общине Лос-Анджелеса, исключительно по линии структур, действующих при спонсорстве АРФ Дашнакцутюн. Кроме того, он выделялся своими публичными спорными и, порой, безответственными речами и заявлениями", - передает заявление NEWS.am.

Некоторое время назад возник вопрос назначения Синаняна генеральным консулом Армении в Лос-Анджелесе, но в местной диаспорской прессе было опубликовано столько критики в его адрес, что армянское руководство решило отказаться от этой затеи.

Ожидается, что назначение Синаняна оттолкнет крупные армянские общины России и Ирана.

Как бы там ни было, а расист, националист и провокатор Заре Синанян уже огласил свой план работы в качестве комиссара. И, как он заявил в беседе с журналистами 25 июня, первым шагом его программы станет работа с армянской общиной России. По мнению аналитиков, недавний приезд в Ереван и встреча с Пашиняном ранее отторгнутого новой армянской властью российского миллиардера Самвела Карапетяна может быть частью этой "стратегии".

Зульфугар Ибрагимов