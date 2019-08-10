Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян обратился на своей странице в Facebook к создавшейся вокруг озера Севан ситуации.

"Как известно, губернатор заявил, что по тоннелю Воротан - Арпа вода не поступает в озеро Севан... Послушайте, губернатор или министр, откройте хотя бы вентили, пусть вода из Воротана вместо Азербайджана течет в Севан", - написал Грант Багратян.

Интересное предложение. Армянский экономист фактически предлагает оставить без воды оккупированные территории Азербайджана. Дело в том, что река Воротан из Армении втекает в Карабах и прилегающие аннексированные районы, и "открытие вентилей" оставит без воды оккупантов.

А самое главное - предлагая перекрыть реку для азербайджанской стороны, Грант Багратян признал истину - оккупированные Арменией территории принадлежат Азербайджану. За что наше ему огромное человеческое спасибо.

Зульфугар Ибрагимов