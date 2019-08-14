На военной выставке в Баку, организованной в связи со 100-летием создания Государственной пограничной службы Азербайджана, был продемонстрирован корабль "Tufan" азербайджанского производства.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сторожевое судно "Tufan" было передано Государственной пограничной службе в 2019 году.

Судно оснащено современным оборудованием и предназначено для защиты государственных границ. На борту есть артиллерийские и ракетные установки, катера для обеспечения быстрого движения. Также на корабле возможна посадка вертолета и разгрузка грузов.