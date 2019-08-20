Во время переговоров в понедельник президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона обсуждалась, в том числе и карабахская проблема.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лидеры РФ и Франции в деталях обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе по вопросам формирования Конституционного комитета, теме возвращения беженцев и другим вопросам сирийского урегулирования.

"Затрагивались многие другие региональные конфликты, будь Балканы, будь то Карабах, говорили по климату достаточно серьезно и долго, говорили об освоении Арктики", - перечислил пресс-секретарь. Песков напомнил, что французские компании принимают участие в освоении Арктического региона.