Недавно армянские СМИ распространили "сенсацию": "В Калмыкии обнаружены мощи армянской Святой Мученицы Рипсимэ".

Понятно, что после обнаружения на какой-нибудь территории каких-нибудь артефактов, которые армянские националисты относят к "армянским", дальше следует ожидать претензий на эти территории, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Тем более, что калмыки - кочевники, а в представлении армянских националистов, если "кочевник", значит, никаких прав на свою землю не имеет. А кто тогда имеет? Вот такие "сенсационные" находки, согласно армянской логике, и дают ответ на вопрос.

Если обнаружили мощи "армянской святой", значит, здесь жили "древние" армяне. Тем более, что Калмыкия расположена между двумя российскими городами, которые армянские националисты приписывают к "своим", так же, как Тбилиси (мол, "армяне его построили") - Ростовом-на-Дону и Астраханью.

Однако внимательное изучение данной "сенсации" говорит о том, что это всего лишь банальная армянская националистская спекуляция и традиционная попытка присвоить чужое.

Вот эта "чудесная" новость: "Староста Храма Троицы Живоначальной Александр Лобанов, в селе Троицкое Целинного района Калмыкии сообщил, что были обнаружены мощи преподобномученицы Рипсимии Армянской.

"Полтора месяца назад мы обнаружили здесь мощи преподобномученицы Рипсимии. Благодаря подвигу этой девушки была крещена Армения. И благодаря ее мужеству Армения стала первой христианской страной", - рассказал Лобанов в рамках рабочего визита врио главы Калмыкии Бату Хасикова в село Троицкое, пишет nashaarmenia.info.

По словам старосты, мощи Рипсимии случайно попали в Калмыкию еще в советские годы. "Это великая святыня всех православных, а в особенности - армян", - отметил Лобанов.

При всем уважении ко всем святыням, обращаем внимание:

Во-первых, о мощах "армянской святой" говорит не настоятель храма, не священник и даже не дьякон, а староста. Т.е. как человек он может быть и хороший, но скорее всего богословски не образованный. И не понимающий того, что с точки зрения православия, нынешнее армяно-григорианское вероисповедание - это ересь. И армяно-григорианское вероисповедание (если конечно они не отрекаются от своих еретических заблуждений) - никакое не "православие".

Во-вторых, как известно, староста отвечает за финансовые и хозяйственные вопросы. О том, что имеются расходы, связанные с расширением храма, Лобанов сам говорит. Вот наивный староста и решил немного поправить дела прихода и получить пожертвования от якобы "православных", по его мнению, богатых армянских спонсоров.

За понятное желание церковного старосты найти спонсоров и его наивность в вопросах отнесения армян к "православным" тут же ухватились армянские фальсификаторы и охотники до чужого, которые начали преподносить информацию о мощах святой Рипсимии (так в православии называют эту святую) обнаруженных в православном храме в Калмыкии в таком ключе, как будто Калмыкия - это "исконно армянская земля" (хотя даже эти мощи попали в Калмыкию в советское время, о чем указывается в новости).

Между тем, и почитаемый православной церковью святой Григорий - просветитель Армении, и святые девы Рипсимия, Гаиания и другие, замученные в Армении, которые являются святыми православной церкви, никакого отношения к нынешнему армянскому "хайскому" этносу, ни тем более к нынешней армянской монофизитской ереси, не имеет.

Святитель Григорий происходил из парфян, которые, по мнению серьезных историков, были тюркского происхождения, и чья родина находилась на территории нынешнего Туркменистана (и кстати парфяне были кочевниками). Т.е. этнически он вообще-то был ближе к калмыкам, чем к нынешним армянам.

Святые же девы Рипсимия и Гаиания, почитаемые православной церковью, - римлянки. Эти святые не виноваты в том, что Армения, ради обращения которой ко Христу они страдали, менее чем через полтора столетия после принятия христианства ушла в монофизитскую ересь.

Что же касается властей Республики Калмыкия, которые, как следует со слов того же Александра Лобанова, с вниманием отнеслись к "армянской сенсации", то следует им напомнить, что вслед за претензиями на святыни часто идут банальные территориальные претензии (это видно на примере той же Грузии, где армянские националисты претендуют на 465 грузинских православных церквей). Тем более что Калмыкия для таких претензий достаточна удобна.

В отличие от национальных автономий Северного Кавказа, чье коренное население в основном мусульманского вероисповедания и прекрасно знает об исламофобии армянских националистов, калмыки - буддисты. Поэтому, пока что с "доброжелательностью" армянских фальсификаторов не знакомы.

Но если поддерживать информационную кампанию вокруг таких дутых сенсаций об "армянском следе" в Калмыкии, то претензии на эти земли со стороны армянских националистов не заставят себя долго ждать, тем более что в соседних с Калмыкией Ставропольском крае и Ростовской области РФ и так имеет место доминирование представителей армянского лобби во многих сферах, прежде всего, в экономике.