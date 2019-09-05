На дороге Ереван-Армавир, близ общины Аршалуйс произошла ссора между двумя молодыми людьми с применением огнестрельного оружия.

Полиция Вагаршапата, после проверки подлинности полученных данных, за короткое время обнаружила живущего в Эчмиадзине 26-летнего молодого человека и по подозрению в хулиганстве подвергла приводу. Задержанный представил полицейским газовый пистолет калибра 9 мм. При личном обыске у него был обнаружен также нож с замком.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации СМИ, задержанный А.Григорян является младшим сыном арестованного за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также за хищение в особо крупных размерах экс-депутата парламента Армении, генерала Манвела Григоряна.