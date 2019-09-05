https://news.day.az/politics/1153530.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета директоров BP - ФОТО 5 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совета директоров компании BP Хельге Лундом.
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета директоров BP - ФОТО
5 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совета директоров компании BP Хельге Лундом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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