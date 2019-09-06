Сегодня в Баку состоялось XXII заседание Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании приняли участие делегации во главе с начальником Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенантом Али Нагиевым, начальником Службы внешней разведки Азербайджана генерал-лейтенантом Орханом Султановым, руководителем Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом, председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Керимом Масимовым, председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбеком Опумбаевым. В качестве наблюдателя в работе заседания также приняли участие делегация под руководством председателя Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалома Азизова, высокопоставленный сотрудник Службы государственной безопасности Грузии.

Вначале участники мероприятия в Аллее почетного захоронения почтили память архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, Общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем делегации в Аллее Шехидов почтили память героических сынов Родины, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".

Участники мероприятия также посетили памятник, возведенный в Аллее Шехидов в честь турецких солдат, возложили к нему цветы.

Вступительным словом заседание, которое начало работу в тот же день, открыл начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Али Нагиев и пожелал работе мероприятия успехов.

Помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров поприветствовал участников мероприятия и зачитал поздравительное послание Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выступивший затем генерал-лейтенант Али Нагиев отметил необходимость однозначного и единого подхода к терроризму, религиозному экстремизму и агрессивному сепаратизму, которые представляют серьезную угрозу для государств-членов Конференции органов специальных служб тюркоязычных государств и государств, участвующих в качестве наблюдателя.

Начальник службы высоко оценил динамично развивающееся партнерство между органами государственной безопасности и специальными службами тюркоязычных государств, подчеркнул важность дальнейшего расширения обмена опытом и информацией для надежного обеспечения национальной безопасности наших стран.

Генерал-лейтенант Али Нагиев выразил надежду на то, что учреждение в Анкаре Постоянного секретариата Конференции органов специальных служб тюркоязычных государств окажет положительное воздействие на совместную деятельность в сферах сотрудничества, создаст благоприятные условия для усиления эффективности деловых связей с учетом новых реалий.

Выступивший на заседании начальник Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Орхан Султанов рассказал о создаваемых международным терроризмом угрозах для национальных интересов наших государств. Султанов отметил в связи с этим важность дальнейшего укрепления сотрудничества между органами специальных служб тюркоязычных государств.

Руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Керим Масимов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев, председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов и руководитель Антитеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Чимакадзе рассказали о перспективах сотрудничества для эффективного обеспечения безопасности наших стран, осуществляемых мерах против процессов радикализации, содействующих терроризму, подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия в борьбе с любыми проявлениями экстремизма.

На мероприятии с интересом были встречены выступления и мультимедийные презентации других участников, состоялось широкое обсуждение вопросов активизации сотрудничества и методов его усовершенствования в борьбе с международными террористическими и религиозно-экстремистскими организациями, а также обмена оперативными данными о различных угрозах и преступлениях и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение мероприятия были подписаны соответствующие документы о создании в Анкаре Постоянного секретариата Конференции органов специальных служб тюркоязычных государств, а также по итогам XXII Бакинского заседания.

Принято решение о проведении очередного заседания конференции в следующем году в городе Алматы.