Азербайджанские военнослужащие отправились в Германию для участия в многонациональных бригадных тактических учениях "Saber Junction - 19", которые будут проводиться в учебно-тренировочном центре "Хоэнфельс". Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Основной целью учений, проводимых Европейским командованием США (EUCOM), является повышение уровня оперативной координации между НАТО и странами-партнерами, боеготовности их подразделений, а также совершенствование индивидуальных качеств военнослужащих.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих азербайджанской армии.

Учения продлятся до 30 сентября.