"Не думаю, что с уходом Болтона для армян откроются перспективы".

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента), известный политолог Расим Мусабеков, комментируя оптимизм, звучащий в армянских СМИ по поводу отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Напомним, что в октябре прошлого года Болтон посетил регион, провел встречи в Баку и Ереване. В ходе визита в Армению он сделал ряд заявлений, расцененных армянской стороной как "антиармянские". В частности, указал на необходимость воспользоваться рейтингом новой власти для разрешения карабахского конфликта, а также сказал о возможной отмене американской администрацией дискриминационной 907-й поправки. Все это вызвало раздражение в Армении, и потому отставка Болтона вызвала осторожную радость на армянской стороне.

По мнению Мусабекова, радость армян безосновательна. Отставка Болтона дивидендов им не принесет.

"Программа по оказанию военной помощи Азербайджану в размере 100 млн. долларов утверждена и реализуется. Армянам же выделен ничтожный 1 млн. долларов для тренингов. Не думаю, что с уходом Болтона для армян откроются перспективы. Администрация Трампа сокращает все расходы, которые прямо не отвечают американским интересам. Стране-форпосту России, каковой остается Армения, ловить нечего", - отметил нал собеседник.

Мусабеков коснулся также надежд Пашиняна на встречу с президентом США Дональдом Трампов в Нью-Йорке в ходе сессии Генассамблеи ООН.

"Он вопреки существующей практике во второй раз подряд поедет на сессию лично и даже намерен снова выступать. Но вряд ли кроме краткого рукопожатия с Трампом и селфи что-то другое от него получит. Проблемы Армении носят институциональный характер, и никакие демократические "революции", пока она остается вассалом России, в международном контексте отношения к Армении со стороны Запада в плане политической, военной и финансовой поддержки не изменят", - подчеркнул азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева