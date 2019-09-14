Отставка ныне бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона - главное события мировой повестки вот уже который день.

Мировые СМИ наперебой строят версии, пытаясь понять, хорошо это или плохо. Что ждет мир после этой отставки, усилится напряженность вокруг иранского вопроса или спадет, сбавит ли Вашингтон давление на мешающие его интересам страны или нет. Последние месяцы действительно были в этом плане довольно тревожны. Но и оптимисты, ожидающие теперь смягчения позиции Вашингтона, скорее всего, слишком оптимистичны.

Как пишет Bloomberg, Дональд Трамп накануне отставки Болтона обсуждал вопрос об ослаблении санкций в отношении Ирана, чтобы помочь обеспечить встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани в конце сентября. Это побудило советника по национальной безопасности решительно выступить против такого шага, сообщает издание со ссылкой на свои источники. А сегодня ТАСС передал другое сообщение американского президента, говорящее о том, что все остается без изменений и после ухода Джона Болтона. "Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие, - заявил Трамп. - И они никогда не будут иметь ядерного оружия. И если они думают об обогащении, то могут забыть об этом. Для них обогащение будет очень опасным. Очень-очень опасным. Можете донести это до Ирана".

Так что говорить однозначно о скором снижении напряженности в связи с уходом Джона Болтона международные аналитики пока что не рискуют.

Напряженность в американо-иранских отношениях не может не беспокоить нас, находящихся в непосредственном соседстве с территорией потенциального кризиса. Иран - сосед, друг и давний партнер Азербайджана, две страны связаны множеством неразрывных уз, укорененных в веках. В то же время и с США у нашей страны сложились стратегические отношения, основанные на взаимных интересах. Поэтому можно с уверенностью сказать, что мало кто в регионе так не заинтересован в проблемах между Вашингтоном и Тегераном, как Баку.

Вместе с тем, уход с поста Джона Болтона рассматривается не только в привязке к иранскому вопросу. В армянских СМИ можно наблюдать сдержанную радость по поводу этой отставки. В Ереване до сих пор с содроганием вспоминают свои страхи, вызванные визитом Болтона в регион в октябре 2018 года. Советник президента США не сделал Армении никаких интересных предложений, зато отчитал за отношения с Россией и посоветовал поскорее решать карабахский конфликт. Так открыто правду в лицо армянским оккупантам до сих пор не говорил никто из американских чиновников. В результате советник Трампа по нацбезопасности стал врагом Армении номер один, ему были припомнено все, в том числе выступления за усиление сотрудничества с Турцией и Азербайджаном.

Больше всего армянские СМИ вспоминают сегодня сказанное Болтоном в Ереване относительно 907-й поправки, 27 лет препятствующей полноценному сотрудничеству между США и Азербайджаном. В ходе своего регионального визита Болтон намекнул на возможность отмены президентом США указанной поправки, чем вызвал панику в Армении и диаспоре.

Теперь "опасность" миновала?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Реакция армянской стороны достаточно наивна. Возьмем хотя бы пресловутую 907-ю поправку. Дело в том, что отношение к 907-й поправке к Акту о поддержке свободы достаточно негативное не только у Джона Болтона, но и у нынешней администрации в целом. Кстати, таким же оно было и у предыдущей администрации. Не отменена она только потому, что такое решение может принять только Конгресс, однако каждый год и прежняя, и нынешняя администрация ее приостанавливает. В этом плане отставка Болтона ничего не меняет. Не думаю, что человек, который придет на должность советника по национальной безопасности, будет по-другому подходить к этому вопросу. Потому что речь идет не об отношении одного чиновника, а о консолидированной позиции всей администрации.

В настоящее время американо-азербайджанские отношения находятся на подъеме. В частности, речь идет об активизации контактов на уровне чиновников, отвечающих за внешнюю политику, контактах на уровне военно-политического руководства. Эти контакты стали частыми. Кроме того, Азербайджан занимает очень важное место в региональной политике Соединенных Штатов. Причем в контексте не только Южного Кавказа, но и Среднего и Ближнего Востока. Наша страна играет роль связующего звена.

Не стоит забывать и о роли нашей страны в операциях возглавляемых США международных сил в Афганистане, в обеспечении энергетической безопасности ведущих партнеров США в Европе.

Поэтому я думаю, что отношение к региону, Азербайджану основывается у нынешней администрации Штатов на прагматических подходах и собственных интересах. А прагматичный подход не может не учитывать, что Азербайджан является ведущим государством региона и ведущим партнером США в этом регионе".

По следам шумной отставки в Вашингтоне, издание verelq.am проанализировала место Армении в американской политике и пришло к выводу, что геополитические интересы США на Южном Кавказе не совпадают с национально-государственными интересами Армении. Стратегия США на Южном Кавказе, направленная на строительство и усиление коридора Турция-Грузия-Азербайджан, только усугубляет изоляцию Армении и вытесняет Ереван из региональных мегапроектов, констатирует издание.

Вполне трезвый взгляд. США действительно поддерживают инициированные Азербайджаном проекты. Представители американской администрации и сам президент Трамп неоднократно указывали на поддержку Штатами Южного газового коридора. Азербайджан стратегический союзник США, серьезный и перспективный партнер, не торгующий своим суверенитетом.

И эта позиция, думается, будет сохраняться, независимо от того, кто дает советы по безопасности президенту США.

Зульфугар Ибрагимов