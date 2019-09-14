https://news.day.az/politics/1156269.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу, завершив поездку в Шамахинский район, прибыла в Исмаиллинский район, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Исмаиллы, возложили к нему цветы.
Затем Мехрибан Алиева встретилась здесь с представителями общественности Исмаиллы.
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