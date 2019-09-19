Сельджан Ягмур, дочь зампреда оппозиционной Партии Народного Фронта Фуада Гахраманлы, выступила с шокирующим заявлением в соцсетях - девушка обвинила своего отца в садизме и постоянных побоях. Сельджан поделилась своими семейными проблемами в рамках флешмоба #MeToo.

Флешмоб Me Too (или #MeToo) - популярный хештег, мгновенно распространившийся в социальных сетях, подчёркивающий осуждение домашнего и сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна. Будучи предложенной (неизвестным) другом или подругой,, фраза позднее была популяризована актрисой Алиссой Милано, которая предложила женщинам ставить лайк и делать перепост, чтобы поделиться своим печальным опытом. С тех пор миллионы людей использовали этот хештег для того, чтоб рассказать о своём опыте, в том числе многие знаменитости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, по словам девушки, когда отец возвращается домой, он превращается в настоящего садиста, избивая ее и мать, и при этом на публике любит постоянно говорить о правах человека.

Сельджан Ягмур призналась, что как-то раз Гахраманлы сломал ей колено, а матери переломал пальцы. Девушка утверждает, что мать не подала на развод ввиду того, что подвергалась моральному давлению со стороны общих знакомых и самого Гахраманлы.

"Мать скрывала тот факт, что ее избивает муж. Она говорила, что просто ударилась. Но окружающие все понимали. Когда мать начинала говорить о разводе, все окружающие начинали ее отговаривать. Мол, это навредит репутации моего отца и его политической деятельности. На эту тему с мамой даже говорил Али Керимли, который принял роль семейного психолога. Он говорил моей маме, что мужчины часто бывают жестоки, что надо думать о будущем, о детях и "что вы будете делать, когда разведетесь в 40 лет", - рассказывает девушка.

По словам Сельджан, основной причиной жестокости отца является беспочвенная ревность. Также за его спиной постоянно говорили, что его не считают за мужчину в семье. После чего он, возвращаясь домой, снова прибегал к насилию. Девушка подчеркивает, что ее семья живет в этом кошмаре с 2009 года, и ее мать наконец решилась подать на развод.