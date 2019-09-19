https://news.day.az/politics/1157957.html Президент Ильхам Алиев предоставил Кериму Керимову персональную пенсию
Президент Ильхам Алиев предоставил Кериму Керимову персональную пенсию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Кериму Керимову персональной пенсии Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в нефтяной отрасли Азербайджана Кериму Мамедхан оглу Керимову поручено предоставить персональную пенсию Президента Азербайджана.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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