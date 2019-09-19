Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Кериму Керимову персональной пенсии Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в нефтяной отрасли Азербайджана Кериму Мамедхан оглу Керимову поручено предоставить персональную пенсию Президента Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.