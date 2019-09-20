В военных учениях, проведенных в N-ской воинской части министерства обороны с 13 по 16 сентября, в реальных условиях была использована военная продукция очередного совместного проекта Центра стратегических научных исследований аппарата Президиума (ЦСНИ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Военной академии ВС Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Академию.

На учениях, проведенных на максимальной дистанции, в условиях трудного рельефа (горно-лесная, скалистая территория), ночного времени суток и сложной обстановки радиоэлектронной борьбы, военная продукция ЦСНИ показала полное соответствие поставленным требованиям.

Было отмечено, что применение последних образцов продукции Академии ВС и ООО "Парк науки и технологий", являющегося резидентом Парка новых технологий НАНА, считается целесообразным для внедрения.