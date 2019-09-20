https://news.day.az/politics/1158305.html Президент Ильхам Алиев: Инвестиции в Азербайджан принесут большую пользу в будущем
Президент Ильхам Алиев: Инвестиции в Азербайджан принесут большую пользу в будущем
Инвестиции в Азербайджан принесут большую пользу в будущем.
Об этом сказал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии, посвященной 25-летию "Контракта века", которая прошла в Центре Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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