Сперва представьте себе человека, сидящего в маленькой комнате. Сзади него полки с книгами, а перед ним - ноутбук и веб-камера. Он внимательно смотрит на камеру. Сперва тихим, степенным голосом он начинает свое вещание о нескончаемых проблемах, о толпах голодных, о легионах безработных, о кровавом противостоянии в обществе, о грядущем хаосе. И вот, постепенно повышая голос, вращая глазами и размахивая руками, он заводит себя. Через полчаса перед нами чуть ли не фрик из социальных сетей, с выпученными глазами, с истеричными нотами в голосе. Он то кричит, то сокрушенно вздыхает, то корчит страдальческую мину, то гомерически хохочет.

Этот человек председатель ПНФА и блогер Али Керимли. Именно так каждый вечер он появляется в YouTube-каналах "независимых" блогеров.

Теперь представьте амбициозного, смуглого, озлобленного на судьбу, людей и на власть человека среднего роста. Он недавно вышел из тюрьмы и вернулся к своему ремеслу - демагогии, безграмотным суждениям, агрессивной риторике, гонору и апломбу - хотя какое может быть высокомерие у санкюлота политических обочин, ведомо только ему. И этот человечек, всегда и везде любящий завести обрыдлый мотив на тему демократии, прав человека и германизации социума, оказывается настоящим извергом, деспотом и садистом.

Он Фуад Гахраманлы, уже бывший заместитель Али Керимли. Эти люди ежедневно говорят о возвышенных материях, призывают граждан к политической активности, обвиняют своих оппонентов в нечестной борьбе, хотя сами стали образцами далекого от норм этики и логики политического существования.

... "Я пишу не как дочь зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы, а как обычный человек. Потому как мне страшно и больно. Очень больно, ибо рождение и жизнь в моей семье, где страх обычное состояние, обуревает меня болью.

Знаю, что после прочтения моей исповеди многие скажут: "Зря, он же твой отец". Но не могу молчать, не могу простить ему мои "воспоминания" о сломленных им маминых пальцах. Должна молчать, ибо он содержал семью, вырастил меня и прочее?

Но как же я могу молчать, когда мой отец, заместитель председателя крупнейшей оппозиционной партии с трибун говорит о правах человека, демократии и цивилизованном обществе, даже успевает разглагольствовать о правах женщин - но дома, в семье ломает жене пальцы, а мне, своей дочери - колено"...

Дочь зампреда оппозиционной Партии Народного Фронта Фуада Гахраманлы Сельджан Ягмур обвинила своего отца в садизме, немотивированной жестокости, неадекватном поведении и постоянных побоях. Ныне студентка первого курса Университета Твенте Сельджан поделилась своими семейными проблемами в рамках социальной кампании #MeToo.

По ее словам, ее отец, известный демагог и политик постоянно на публике любит говорить о правах человека, но, возвращаясь домой, превращался в настоящего садиста.

Касаясь причин, почему ее мать до сих пор не подала на развод, девушка отмечает, что ее мать подвергалась моральному давлению со стороны Фуада Гахраманлы и общих знакомых.

"Мать скрывала тот факт, что отец ее избивает. Сперва она говорила, что, мол, просто ударилась о косяк. По потом, когда синяки стали появляться постоянно, версии о косяке уже никто не верил. Не верили, но и не говорили - просто молчали, хотя все понимали. Когда мать начинала говорить о необходимости развода, то все родственники и соседи, знакомые и просто "добрые" люди начинали ее усиленно отговаривать. Мол, это навредит репутации моего отца, его политической деятельности и вообще, его положению в обществе. На эту тему с мамой даже говорил Али Керимли, который вдруг стал "семейным психологом". Он уговаривал мать, что мол, понимает ли она, мужчины часто бывают жестокими, что ей надо думать о будущем, о нас, и вообще, "что же вы собираетесь делать, разведясь в 40 лет", написала Сельджан Ягмур.

По словам девушки, причиной необузданной, зоологической жестокости ее отца была беспочвенная ревность.

"За спиной отца постоянно что-то говорили, пускали слухи, что его не считают за мужчину в семье. Все это еще больше злило его, и он возвращался домой и снова избивал нас", - сказала девушка.

Она утверждает, что ее семья жила в этом кошмаре с 2009 года. Но лишь только теперь ее мать Зюмруд Ягмур решилась развестись с Фуадом Гахраманлы: "С 2009 года мы живем в нескончаемом ужасе. Каждый день насилие, кровь, угрозы, поломанные кости. Но сейчас ситуация изменилась, мы с сестрой оба в таком возрасте, что "отниму у тебя детей" не срабатывает, а человек в таком состоянии, что его угрозы не действуют. Мать подала заявление о разводе, в течении нескольких месяцев развод состоится..."

И пока в суде рассматривается заявление о разводе, студентка-первокурсница заявила, что публично отказывается от садиста и насильника отца.

Откровение С.Ягмур произвела в местном сегменте социальных сетей чуть ли не эффект разорвавшейся бомбы.

А Фуад Гахраманлы второпях и впопыхах, через 23 минут после того, как Сельджан разместила признание в своем фэйсбучном профиле, разразился "опровержением": "Профиль моей дочери взломан, написанное от ее имени явная дезинформация и ложь. Это провокация, моя дочь никогда не напишет такое".

Реакция председателя ПНФА, в последние годы ставшего блогером Али Керимли была предсказуема как якутский валенок. Он тут же приказал своей кодле троллей накинуться на всех, кто осмелится хоть как-то критиковать садиста и насильника Гахраманлы. Кроме того, те же тролли должны были организовать массовку и защищать Гахраманлы.

Отряды троллей пришли в движение, по болоту радикальной оппозиции прошла рябь и в профиле недалекого интеллектом Ф.Гахраманлы организовалась толчея ""защитников".

Кто-то писал о "происках власти, грязной инсинуации и провокации, пытающейся помешать подготовке к митингу 28 сентября", кто-то пищал о ментальных кодах, якобы позволяющих отцу избивать дочь, а кто-то орал и стучал ногами, требуя отставки нынешней власти и победы А.Керимли.

В общем, как всегда, орда невменяемых люмпенов устроила ярмарку дурости и идиотизма.

Общий лейтмотив же ора, крика и визга был таков: "Сельджан не писала и не могла написать такую ложь. Она очень любит своего отца. Ее фэйсбучный профиль взломан".

Прошли часы и С.Ягмур подтвердила свои слова посредством прямого эфира в своем фэйсбучном профиле.

Она обвинила отца еще и во лжи, так как ранее Фуад Гахраманлы заявил, что страницу его дочери в соцсети взломали, и запись, которая там появилась, была написана не ею.

Не выдержав критики в социальных сетях, где десятки тысяч людей возмущались зоологическим мышлением и пещерным поведением зампреда ПНФА, Фуад Гахраманлы подал в отставку.

Его не спасли ни крики и ор троллей Али Керимли, ни сам зиц-председатель вконец деградировавшей партии.

"Все обвинения в мой адрес искажены, я жил в напряженной семейной обстановке на протяжении последних лет. Сожалею о случившемся. Мое напряженное состояние в то время вызывало у детей моральную травму. Высказывания Сельджан также являются эмоциональной реакцией, вызванной этой травмой", - написал на фейсбучной странице Гахраманлы.

Он отметил, что якобы в последнее время он пытался наладить отношения со своей женой, залечить старые "раны": "Я не считаю нужным вступать в полемику по высказываниям моей дочери, которые она опубликовала, а также выяснять реальные мотивы написанного".

Хотя поведению Ф.Гахраманлы не стоит удивляться. Полуграмотный, невежественный люмпен и политический маргинал Фуад Гахраманлы, возведенный Керимли в ранг своего заместителя, никогда не отличался ни адекватным мышлением, ни логичными и внятными заявлениями. Наоборот, именно он был одним из "архитекторов" сближения ПНФА с донельзя радикализованными, агрессивными силами, прикрывающимися Исламом и религиозными речевками исламистами.

Даже в самом лагере оппозиции удивлялись такой спайке якобы неолибералов с исламистами. Но когда Ф.Гахраманлы после соответствующих указаний своего шефа превратился в главный рупор местного религиозного экстремизма в социальных сетях, все стало на свои места. Никто иной, как полуграмотный маргинал Ф.Гахраманлы во время кровавого нардаранского бунта пропагандировал идефикс распространения "революционной ситуации" из жаждущего вернуться в эпоху феодализма анклава религиозного экстремизма на всю страну.

Ради привлечения голосов исламистского электората, А.Керимли даже отказался организовать отдельную кампанию в защиту прав Фуада Гахраманлы, окончательно закрепив за ним имидж кликуши и религиозного элемента.

Ибо Али Керимли, отчаявшись в собственных перспективах и разуверившись в активности неолиберальной части протестного электората, жаждал привлечь на свою сторону одурманенные религиозной пропагандой клерикальные силы.

Как писал в соцсетях в дни нардаранского бунта Фуад Гахраманлы, "бесстрашные солдаты Имама Гусейна", то есть зомбированные неадекватным зампредом и демагогом Керимли толпы должны были пойти и сокрушить власть, а сам Али Керимли - воспользоваться дарами "революции". Потом, после бунта, он бы обратился к идеям евроинтеграции.

Тем самым Али Керимли в который уже раз доказал свое полное пренебрежение к политическим и моральным принципам и ненависть к нормальной идеологической борьбе.

Целью А.Керимли всегда была и есть дестабилизация ситуации в стране. Причем, всеми доступными средствами и методами, с помощью любых сил и людей.

Потому и скандал с Фуадом Гахраманлы был ожидаем, ибо он из когорты людей, для которых семейные ценности находятся в тени политической алчности, жажды интриги и отхватить кусок пожирнее.

Гахраманлы очень часто повторяет "любимое" изречение своего уже бывшего босса Керимли: "Политика грязное дело".

Нет, нерукопожатны не маргиналы, неуважаема не политика, а именно вы.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az