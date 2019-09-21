В социальных сетях распространились фотографии, на которых отображены травмы Зумруд Ягмур, подвергшейся насилию со стороны своего супруга Фуада Гахраманлы.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, фотографии в социальной сети распространила журналистка Гюльнара Мехтиева.

Мехтиева отметила, что и они, и "фронтовики" хорошо знали, что это вопрос не только насилия, но и измены: "Мы знаем и известную любовницу Фуада, и других женщин. Во время беседы с Сельджан и Сенай они рассказали такое, что волосы вставали дыбом. Когда у Cенай был перелом колена, ей было 12 лет. Эти девочки выросли, видя насилие в отношении матери. У нас были некоторые фото, доказывающие эти факты. Нельзя было уличить человека, развестись с ним, пока он находится в заключении. Сельджан сказала, что когда услышала об освобождении отца, она билась об дерево. Что же мог сделать человек, чтобы собственный ребенок так его возненавидел? Также со вчерашнего дня мы не можем убедить Зумруд, чтобы она рассказала об этом. Потому что знаем: если она заговорит, то весь НФА "пойдет на дно". А теперь я не могу найти подходящие слова, чтобы прокомментировать фото Али Керимли с этим садистом, которое он сделал и распространил. Он пытается "сохранить как политика" того, кто уже иссяк как личность", - отмечает Мехтиева.

Отметим, что ранее Фуад Гахраманлы написал на своей странице в соцсети о том, что подал в отставку с поста заместителя председателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).