https://news.day.az/politics/1161245.html Спикер парламента Азербайджана об итогах весенней сессии
Спикер парламента Азербайджана об итогах весенней сессии
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана успешно завершил весеннюю сессию и внеочередные заседания 2019 года.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Он сообщил, что Милли Меджлис проделал все работы для поддержки внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева.
По словам спикера, делегации парламента приняли участие в деятельности международных организаций, в то же время организовали проведение международных мероприятий в Азербайджане.
Огтай Асадов пожелал депутатам удачи в работе осенней сессии парламента.
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