1 октября сдан в эксплуатацию новый парк на пересечении улиц 28 Мая, Диляры Алиевой и Фикрета Амирова в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке.

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