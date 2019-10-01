https://news.day.az/politics/1161645.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке на пересечении улиц 28 Мая, Диляры Алиевой и Фикрета Амирова - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке на пересечении улиц 28 Мая, Диляры Алиевой и Фикрета Амирова - ФОТО
1 октября сдан в эксплуатацию новый парк на пересечении улиц 28 Мая, Диляры Алиевой и Фикрета Амирова в Насиминском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в парке.
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