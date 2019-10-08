Картина двадцатишестилетней давности: хаос и анархия, глубокий политико-экономический кризис, гражданское противостояние, нестабильность и безнадежность...

Сегодняшняя картина: четко работающий государственный и управленческий механизм, динамичное социально-экономическое развитие, единство народа и власти, прочная стабильность и уверенность в будущем...

Откуда и куда мы пришли за 26 лет: В настоящее время в мире нет второй страны, развивающейся такими темпами как Азербайджана

Есть времена года - зима, весна. Страны, народы также сталкиваются в своей жизни с периодами, напоминающими зиму и весну. Жарким летом 1993 года Азербайджан переживал холодную зиму своей истории. В первых предложениях наших заметок мы постарались лаконично изобразить картину в стране, два года назад восстановившей государственную независимость. Что касается подробностей, думаю, в этом нет необходимости. Достаточно послушать воспоминания свидетелей тех страшных дней.

Азербайджанскому народу повезло, ведь у него был такой великий сын, как Гейдар Алиев. В те судьбоносные моменты народ, проявив мудрость, пригласил к политической власти своего гениального сына. Тем самым начался переход от зимы к весне, возродились угасшие надежды.

Великий лидер, избранный 3 октября 1993 года президентом, спустя неделю присягнул на верность Родине, народу и государственности и приступил к исполнению своих полномочий. Он столкнулся с огромными трудностями, но смог преодолеть их. Непобедимому Гейдару Алиеву удалось благодаря железной воле, решительности, мудрости и врожденному управленческому таланту вывести Азербайджан из бушующего моря и направить его в тихий порт. Была обеспечена стабильность, являющаяся важным условием для созидательной работы.

2003 год. Азербайджанский народ, в очередной раз проявив мудрость, избрал своим лидером достойного преемника великого лидера Ильхама Алиева, и, таким образом, страна вступила в качественно новый этап развития. В первый же день прихода к власти Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан пойдет по пути, намеченному Гейдаром Алиевым, так как альтернативы этому пути нет. Неузнаваемо изменившийся Азербайджан, представляющий модернизирующемуся миру свои бренды, известный как остров безопасности, является блестящим примером торжества политической преемственности. Как одному из живых свидетелей того, откуда и куда пришел Азербайджан за последние 26 лет, хотелось бы поделиться связанными с эти мыслями, воспоминаниями. Мой рассказ о наиболее привлекающих внимание моментах азербайджанской весны, каждый месяц, каждый год которой является целым дастаном.

Гейдар Алиев как солнце взошел над Азербайджаном

Тогдашний Азербайджан напоминал в прямом и переносном смысле слова царство тьмы. Вечерами свет во многих местах горел лишь несколько часов, а ночами целые города и села погружались во тьму.

Не было газа, воды... Фабрики и заводы не работали. Четырехзначная инфляция в одночасье лишала людей всего нажитого.

Государственная казна опустела. А еще война, сепаратизм, гражданское противостояние...

В такое трудное, сложное время Гейдар Алиев стал Солнцем, взошедшим над Азербайджаном. Своим приходом к власти он привнес в страну дыхание весны, тепло, свет.

Волей судьбы мне, как корреспонденту АЗЕРТАДЖ, довелось присутствовать на первых встречах, проведенных великим лидером 11 июня 1993 года в Академии наук с группой представителей интеллигенции и послов зарубежных стран. С того времени мне было поручено освещать все проводимые Гейдаром Алиевым встречи и мероприятия, а также его зарубежные визиты. Тот период моей журналистской деятельности не только подарил мне незабываемые годы, но и позволил в непосредственной близи наблюдать величие этой гениальной личности, видеть неоценимую работу, проводимую им во имя Родины и народа.

Хорошо помню, как великий лидер Гейдар Алиев в своей первой инаугурационной речи 10 октября 1993 года с болью в сердце говорил о сложившейся в стране тяжелой ситуации: "Азербайджанский народ переживает самый сложный, трагический период своей истории. Я глубоко осознаю ответственность, возложенную на меня именно в этот период, и хочу заверить в том, что всю свою деятельность, всю свою жизнь посвящу тому, чтобы оправдать это доверие и надежды народа". Время не раз подтвердило правильность этих слов.

Работая над материалом, я нашел интервью, которое великий лидер дал одной из российских газет еще будучи председателем Верховного совета. Отвечая на вопрос о своей мечте, Гейдар Алиев сказал: В молодости главной моей мечтой была архитектура. Я даже успел немного поучиться по этой специальности, но потом пришлось оставить мечту. Хотя в душе я ее не оставлял. И, между прочим, руководя Азербайджаном, немало сумел сделать в области градостроительства.

Еще один вопрос корреспондента: Какова же Ваша главная мечта сейчас?

Ответ Гейдара Алиева: Другой нет, кроме благополучия и мира для народа. Это то, ради чего я отдам все, что у меня есть, все силы и способности.

Хотя Гейдар Алиев по специальности не был профессиональным архитектором, он как искусный архитектор построил Азербайджан, нашу национальную государственность. Он сделал все возможное для благополучия и спокойствия народа. Этой же идеей живет и его политический преемник Президент Ильхам Алиев. В свете идей великого лидера он ведет Азербайджан в еще более светлое будущее.

Избрав Ильхама Алиева своим лидером, народ поддержал преемственность в политике

В октябре 2003 года азербайджанский народ сделал еще один исторический выбор. В результате данного выбора, который предопределило большое доверие к политическому курсу великого лидера, у руля власти встал Президент Ильхам Алиев, получивший 76,8 процента голосов избирателей и ставший новым лидером нового столетия.

Прошедшие с того времени 16 лет вошли в нашу новейшую историю как период невиданного прогресса, коренных реформ во всех сферах жизни. Сегодня Азербайджан по коэффициенту общественно-политической стабильности, конкурентоспособности экономики является лидирующей страной на постсоветском пространстве. Этот период также характеризуется макроэкономической стабильностью, экономическим ростом, динамикой социального обеспечения, эффективностью государственного управления и другими подобными важными факторами.

Сравните тезисы речи Президента Ильхама Алиева на инаугурации 16 лет назад - в октябре 2003 года с реальной картиной сегодняшнего дня. Это сравнение без всяких комментариев позволяет увидеть реалии жизни, единство слова и дела:

- Азербайджан будет идти по пути, намеченному великом лидером Гейдаром Алиевым...

- Нефтяная стратегия великого лидера будет продолжаться, за короткий срок мы добьемся всестороннего развития нашей страны...

- В нашей стране создана мощная армия, и этот процесс будет продолжаться...

- Я верю в счастливое будущее Азербайджана. Уверен, что наша страна и впредь будет развиваться, станет еще сильнее, превратится в современное государство...

А теперь взглянем на сегодняшний день. В нашей стране все сферы без исключения развивались и развиваются. Благодаря успешному продолжению нефтяной стратегии Азербайджан стал богатым и могущественным государством. Согласно международным рейтингам, азербайджанская армия сегодня входит в число самых сильных армий мира. Что касается масштабов осуществляемых реформ, то в отчете Всемирного банка Азербайджан включен в число 20 самых реформаторских стран мира.

Наш Президент является инициатором многих реализуемых в стране проектов, реформ. "ASAN xidmət", вызывающий интерес во всем мире, является его идеей.

Один из привлекающих внимание моментов в деятельности Президента Ильхама Алиева - харизматичного лидера с современным мышлением, принимающего своевременные и правильные решения, заключается в том, что его слова не расходятся с делами. Можно привести достаточно примеров, подтверждающих это.

Словом, последние 16 лет вошли в нашу историю как летопись грандиозных побед. Особое место в этой летописи занимают другие важные события, являющиеся торжеством политики Гейдара Алиева - подписание "Контракта нового века", превращение Азербайджана в страну, пользующуюся высоким авторитетом в мире, реализованные один за другим транснациональные энергетические и транспортные проекты, вывод на орбиту трех искусственных спутников, обеспечение свободы слова и печати.

То, что на последних президентских выборах Ильхам Алиев получил поддержку более 86 процентов избирателей, свидетельствует о большом доверии народа к своему лидеру.

Путь от "Контракта века" к "Контракту нового века"

Великий лидер инициировал "Контракт века", явившийся поворотной точкой в экономике страны, а его политический преемник Ильхам Алиев - "Контракт нового века", обещающий Азербайджану еще более крупные дивиденды. Что можно увидеть, если провести параллели между этими двумя историческими событиями?

В 1994 году Азербайджан считался очень рискованной страной. Приходилось убеждать инвесторов в том, что вложение инвестиций в разработку нефтяных месторождений Каспия небесполезно. Решающую роль в этом деле сыграли вера и доверие к личности Гейдара Алиева. Основа экономического и социального развития была заложена именно "Контрактом века". С целью рационального использования нефтяных доходов во имя интересов народа и будущего нашей страны был создан Государственный нефтяной фонд. За счет накопленных в фонде средств были построены удобные и широкие дороги, мосты, возведены поселки для беженцев и вынужденных переселенцев, появилась возможность принять другие меры, направленные на благосостояние населения.

14 сентября 2017 года был подписан контракт о продлении "Контракта века" до 2050 года. Азербайджан уже не был тем, что 23 года назад, получил признание как стабильная страна и надежный партнер. Поэтому стало возможным значительно изменить условия контракта в нашу пользу: долевое участие SOCAR в месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" было увеличено с 11,65 процента до 25 процентов, вдобавок компании-партнеры обязались выплатить Государственному нефтяному фонду бонус в размере 3,6 миллиарда долларов.

Вспоминается мысль, высказанная великим лидером Гейдаром Алиевым 26 лет назад на церемонии инаугурации. Говоря о полном развале экономики страны, ухудшении положения населения, Гейдар Алиев мудро заметил: геополитическое положение, природные ресурсы Азербайджана позволяют вывести республику из этого тяжелого кризиса.

Намеченная в то время с большой дальновидностью нефтяная стратегия, обогатившись благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева новым содержанием, служит благосостоянию нашего народа.

Мир вновь открыл Азербайджан

Как я уже отметил, мне, как журналисту, посчастливилось сопровождать Президента Гейдара Алиева в большинстве его зарубежных визитов с 1993 по 2002 годы. Всякий раз, выезжая за рубеж, он брал с собой карту мира. Во время встреч на различном уровне он раскрывал карту, показывал, где находится Азербайджан, Нагорный Карабах, терпеливо давал разъяснения. Надо признать, что в то время в мире мало, что знали о нас. А большинство тех, кто был знаком с Азербайджаном, знал нашу страну благодаря Гейдару Алиеву, и это - неопровержимая истина.

Затем большой резонанс в мире получил "Контракт века", подписанный с участием одиннадцати иностранных нефтяных компаний. С годами голос Азербайджана все громче стал звучать с авторитетных международных трибун. Наконец, в результате успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева, опирающейся на национальные интересы, мир вновь открыл Азербайджан, его вес и авторитет на международной арене стали расти с каждым годом.

Достаточно вспомнить лишь два из многочисленных фактов, подтверждающих это. В 2011 году Азербайджан при поддержке 155 государств был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Наша страна стала членом Движения неприсоединения, где представлены 120 государств. 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения, и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой авторитетной международной структуре.

Как результат постоянных усилий, последовательных и гибких политических ходов Президента число государств, поддерживающих нашу справедливую позицию в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, постепенно растет. Несмотря на то, что армянская пропагандистская машина работает на полную мощность, возможности сильного влияния армянского лобби на правительства, парламенты, взгляд мира на конфликт, его отношение к нему значительно изменились. Сегодня время работает уже на нас. Сегодня мир говорит о жестком заявлении Ильхама Алиева, адресованном руководителю агрессивной Армении на сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", его веском ответе на бред Пашиняна: "Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак".

На состоявшемся в нынешнем году Давосском экономическом форуме мы еще раз стали свидетелями возрастающего интереса зарубежных предпринимателей, инвесторов к Азербайджану в лице Президента Ильхама Алиева: руководители многих компаний, пользующихся глобальным авторитетом, стремились к встрече с главой государства, выдвигали предложения о выгодном для нашей страны сотрудничестве.

Новейшим примером дипломатического мастерства главы нашего государства может стать его содержательное выступление на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай", посвященном теме "Заря Востока". Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, максимально использует свое геополитическое положение, что стало возможным в результате целенаправленной политики, титанической деятельности нашего Президента, обладающего глубокими знаниями в области международных отношений.

Как азербайджанская армия вошла в число 50 сильнейших армий мира

В течение двух лет после восстановления государственной независимости в Азербайджане, находящемся в состоянии войны, можно сказать, ничего не было сделано в области армейского строительства. При возвращении великого лидера к власти в стране не было и признаков регулярной армии, подчиняющейся единому командованию. Отдельные вооруженные формирования не могли защитить страну от вражеской агрессии, наши земли, целые районы один за другим захватывались.

Обратим внимание на два тезиса из выступлений великого лидера в октябре 1993 года и Президента Ильхама Алиева спустя десять лет на инаугурации.

Гейдар Алиев: Азербайджанская Республика, как независимое государство, должна обладать армией, способной оборонять ее. К сожалению, после обретения независимости в этой сфере было сделано очень мало. Наша основная задача - создать мощную армию для обеспечения территориальной целостности Азербайджана, обороны республики.

Ильхам Алиев: Великий лидер проделал большую работу и в области армейского строительства в Азербайджане. В нашей стране создана мощная армия, и этот процесс будет продолжаться. Данный вопрос постоянно будет находиться в центре моего внимания. Азербайджан должен обладать мошной армией, способной решить все поставленные задачи.

Преемственность в политике позволила добиться и этой важной цели, обещания были дополнены практическими делами. С 2013 года военные расходы возросли в 15 раз. Армия оснащена самым современным оружием и техникой. В последние годы по инициативе Президента Ильхама Алиева создано более 20 военных заводов. На этих предприятиях производится продукция военного назначения 1200 наименований. А вот результат: в настоящее время азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Как сказал глава государства, Азербайджан является одной из немногих стран в мире с точки зрения материально-технической оснащенности армии.

В апреле 2016 и в мае 2017 года мы убедились в том, что азербайджанская армия способна выполнить любую боевую задачу. В результате проведенных нашей армией успешных боевых операций от оккупации были освобождены территории площадью 2 тысячи гектаров в Физулинском, Джебраильском и Агдеринском районах и 11 тысяч гектаров - в Нахчыванской Автономной Республике. Мощь азербайджанской армии увидели и враг, и весь мир.

Динамичное экономическое развитие, транснациональные проекты и революционные реформы

Статистика показывает, что в последние 16 лет не было второй такой страны, которая бы развивалась такими же темпами, как Азербайджан. Не секрет, что обновление инфраструктуры, благосостояние населения, армейское строительство, в первую очередь, связаны с экономической мощью.

Основа экономического развития Азербайджана была заложена "Контрактом века", подписание которого стало результатом напряженных усилий великого лидера. Выше мы уже говорили об этом, поэтому достаточно отметить лишь один факт: в 2003 году, когда Ильхам Алиев был избран президентом, накопления Государственного нефтяного фонда составляли всего 800 миллионов долларов. Сегодня активы фонда приближаются к 43 миллиардам долларов. С 2001 года по настоящее время Азербайджан получил за счет проекта разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" доходы, превышающие 143 миллиарда долларов.

Конечно, дело не только в деньгах, но и в целенаправленном и рациональном использовании нефтяных доходов. Некоторые богатые нефтью страны живут в нищете.

Что касается нашей страны, то важнейшее преимущество современной нефтяной стратегии заключается в том, что полученные доходы направляются на диверсификацию экономики и социальный прогресс, нефтяной капитал превращается в человеческий капитал. Мы видим результат этой мудрой политики в каждом уголке нашей республики, во всех сферах жизни - в обновляющемся облике Азербайджана. Каждый человек видит и ощущает это в своей повседневной жизни.

Количество обращений в центры "ASAN xidmət", облегчающие проблемы людей и рассчитанные на ликвидацию бюрократии и коррупции, превысило 33 миллиона. Только в этом году минимальная зарплата увеличилась почти вдвое, а минимальная пенсия - на 70 процентов. Пакет революционных социальных реформ, являющихся инициативой Президента Ильхама Алиева, позитивно отразился на бюджете более 4 миллионов человек.

Уровень газификации в нашей стране достиг 95 процентов (это уникальный показатель в мировой практике). Азербайджан, который в свое время не мог обеспечивать себя электроэнергией, сегодня экспортирует ее в страны региона.

Дороги протяженностью пятнадцать тысяч километров, более 440 мостов, 4 новые станции метро, крупнейший международный морской торговый порт в поселке Алят города Баку, более 3200 новых и реконструированных школьных зданий, около 650 медицинских учреждений - вот неполный список инфраструктурных проектов за последние 16 лет.

Транснациональные проекты, реализованные в период руководства Президента Ильхама Алиева, обладают масштабами, способными изменить энергетическую и транспортную карту мира. К проектам, начатым с основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, фундамент которого был заложен великим лидером Гейдаром Алиевым в 2002 году, добавились газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Можно сказать, завершились работы на проходящих через Азербайджан участках транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Наконец, еще один важный момент: Ильхам Алиев включил Азербайджан в число немногих космических держав. В настоящее время на орбите находятся три наших спутника, а ведь когда-то мы могли лишь мечтать об этом.

Как видно, преемственность в политике превращает мифы и мечты в реальность.

Зеленый свет на пути плюрализма мнений, свободы слова и печати

Еще в кризисные дни - в октябре 1993 года великий лидер, заявив, что Азербайджан пойдет по пути демократии, говорил: Наш путь - путь демократии. В независимом Азербайджане должно быть построено демократическое, правовое государство. Азербайджанское государство должно осуществлять деятельность на основе демократических принципов, эффективно используя свои исторические традиции, национальные традиции, мировую демократию, общечеловеческие ценности, идти по пути строительства демократического государства. Это - наш путь, и я еще раз обещаю вам, что мы пойдем именно по этому пути.

Мы, работники печати, являемся свидетелями усилий, которые были приложены великим лидером, а также Президентом Ильхамом Алиевым в области обеспечения свободы слова и печати, плюрализма мнений, являющихся одними из основных демократических принципов.

Сегодня в стране общее количество СМИ - информационных агентств, газет и журналов, теле- и радиоканалов превышает 5 тысяч, а интернет-порталов - 20 тысяч. 80 процентов населения являются пользователями интернета, а около 3 миллионов - социальных сетей. В Азербайджане функционируют 70 общереспубликанских, спутниковых, региональных, кабельных, интернет телевизионных каналов.

АЗЕРТАДЖ, которому принадлежат особое место и роль среди прессы страны, также всегда ощущал внимание и заботу великого лидера и его политического преемника Ильхама Алиева. В настоящее время в зарубежных странах функционируют 22 корпункта АЗЕРТАДЖ. Ежедневно АЗЕРТАДЖ готовит и распространяет по своим каналам 600-650 информаций на 8 языках. Мы заключили официальные договоры о сотрудничестве почти с 50 информационными агентствами мира. Ежегодно на электронных ресурсах региональных и международных структур, участниками которых мы являемся, в зарубежных агентствах и медиа-структурах, являющихся нашими партнерами, публикуется более 15 тысяч новостей, фото и видео АЗЕРТАДЖ.

На фоне этих успехов хорошо помню рекомендацию, которую общенациональный лидер дал нам в ходе беседы: старайтесь выйти на мировое информационное пространство. Вступайте в международные медиа-организации, это создаст хорошие возможности для распространения правды об Азербайджане во всем мире.

В свое время мы только думали о членстве в международных медиа-структурах. Но настало время, когда АЗЕРТАДЖ вошел в их руководящие органы. В 2016 году под патронатом уважаемого Президента Ильхама Алиева, при поддержке первой леди Мехрибан Алиевой, организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и АЗЕРТАДЖ Баку принимал одновременно основные форумы двух влиятельных международных организаций - V Всемирный конгресс новостных агентств и XVI Генеральную ассамблею Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), АЗЕРТАДЖ был избран руководителем обеих структур. Тем самым имя Азербайджана было вписано в историю мировой печати...

Примеров, событий, подтверждающих неоценимую роль, которую торжество преемственности в политике играет в развитии Азербайджана, бесчисленное множество. Я перечислил лишь часть их. Есть еще один важный фактор, обусловливающий этот грандиозный победоносный путь. Считающиеся важными для главы государства политическую волю, решительность, мудрость, умение быстро принимать правильные решения мы видели в свое время в лице Гейдара Алиева, а сегодня - Ильхама Алиева. Народ верит в своего лидера, идет за ним, поддерживает его. Единство народа и власти, являющееся гарантом успеха, и впредь будет вести Азербайджан к новым вершинам и победам.

Аслан Асланов

председатель Правления АЗЕРТАДЖ

президент OANA