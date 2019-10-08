https://news.day.az/politics/1163875.html Премьер-министр Грузии совершит свой первый визит в Азербайджан
Это будет первый официальный визит Гахарии на посту главы правительства Грузии, говорится в сообщении.
Премьер-министр Грузии совершит свой первый визит в Азербайджан
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 октября совершит визит в Азербайджан, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.
Это будет первый официальный визит Гахарии на посту главы правительства Грузии, говорится в сообщении.
Как отмечается, планируется также визит премьер-министра в Турцию в конце этого месяца.
Кроме того, в ближайшее время Гахария посетит Брюссель, где встретится с руководством Евросоюза, говорится в сообщении.
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