Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 октября совершит визит в Азербайджан, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Это будет первый официальный визит Гахарии на посту главы правительства Грузии, говорится в сообщении.



Как отмечается, планируется также визит премьер-министра в Турцию в конце этого месяца.

Кроме того, в ближайшее время Гахария посетит Брюссель, где встретится с руководством Евросоюза, говорится в сообщении.