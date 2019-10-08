Основной задачей после освобождения территорий, которые сегодня находятся под оккупацией, является закладка на них зданий, сел и городов. И мы сделаем это, также, как сегодня заложен прекрасный городок в поселке Шыхарх, который в свое время находился на оккупированной административной территории Автономной Нагорный-Карабахской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии жилого комплекса "Гобу Парк-2", возведенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

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