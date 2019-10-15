14 октября в Баку состоялось 7-е заседание Совета министров иностранных дел Тюркского совета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков отметил продолжение работы по получению Тюркским советом статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. "Тюркский совет укрепляет связи с международными организациями. Председательство в организации переходит к Азербайджану. Однако и в последующий период Кыргызстан продолжит предпринимать усилия по укреплению связей между государствами-членами организации. Развитие экономических связей между нашими странами вновь будет находиться в центре внимания. Необходимо проводить бизнес-форумы между странами-членами организации", - подчеркнул министр.

Выступивший на мероприятии министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров поздравил Кыргызстан по случаю успешного завершения председательства в Тюркском совете, а также нового государства-члена Тюркского совета - Узбекистан.

Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан проводит VII Саммит Тюркского совета в такой важный, даже решающий период, когда объединяются усилия для весомого ответа глобальным рискам и угрозам, усиливается сотрудничество, играющее очень важную роль в осуществлении целей и задач Тюркского совета. Саммит является возможностью для исследования новых перспектив сотрудничества и для того, чтобы коснуться региональных и глобальных событий на пути создания новых моделей сотрудничества и усиления институциональных механизмов.

"3 октября 2009 года с подписанием Нахчыванского соглашения Тюркский совет стал прилагать усилия для поощрения всестороннего, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между тюркоязычными государствами. В течение десяти лет Тюркский совет доказал, что является опорой для сохранения мира в регионе, укрепления взаимного доверия между государствами-членами, создания благоприятных условий во всех сферах, представляющих общий интерес, в том числе торговле и инвестиций, а также для поощрения регионального и двустороннего сотрудничества. С этой точки зрения мы верим в наличие широких возможностей для углубления сотрудничества, а также в то, что наши усилия в особых приоритетных направлениях послужат новым импульсом для регионального партнерства и станут новой движущей силой для Тюркского совета", - подчеркнул министр.

Было отмечено, что Тюркский совет играет исключительную роль в пропаганде и сохранении исторического наследия тюркоязычных народов, а также в распространении нашей общей культуры, обычаев и традиций, материальных и духовных ценностей. С этой точки зрения деятельность Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия в культурной и гуманитарной областях, в которой активно участвует и Азербайджан, заслуживает одобрения. В период председательства Азербайджана особое внимание будет уделено развитию экономического сотрудничества между странами-членами. Так, подготовка экономической повестки дня Тюркского совета, охватывающей приоритетные сферы и детально определяющей практические цели и задачи, является важной составной частью нашей деятельности. Расширение экономических аспектов нашего сотрудничества послужит усилению и укреплению устойчивости против политических и экономических потрясений в мире. Поэтому Азербайджан уделяет большое внимание экономическому потенциалу тюркских стран и подчеркивает важность исследования новых экономических проектов и увеличение взаимных инвестиций.

Министр иностранных дел Азербайджана сказал: "Наша страна обладает тесными политическими, экономическими и гуманитарными связями с странами-членами и наблюдателями Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Интенсификация сотрудничества между государствами-членами и наблюдателями для оживления исторического Шелкового пути и его наполнения новыми инфраструктурными проектами составляют одну из главных опор наших экономических связей. Азербайджан осуществляет инфраструктурные инвестиции, заново составляющие транспортную карту Евразийского региона. Новые инициативы вносят вклад не только в региональную интеграцию, они также усиливают сотрудничество между государствами-членами и наблюдателями Тюркского совета. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важной составной частью инициативы Транскаспийского коридора Восток-Запад и в результате увеличения объема грузоперевозок внесет вклад в развитие экономики наших стран. Кроме того, Азербайджан поддерживает развитие сотрудничества с Венгрией в качестве государства-наблюдателя в Тюркском совете и одобряет открытие 19 сентября 2019 года в Будапеште офиса Тюркского совета. Сотрудничество между Венгрией и государствами-членами Тюркского совета успешно развивается в ряде областей, и мы уверены, что офис сыграет посредническую роль в укреплении связей Тюркского совета с европейскими структурами.

Следует отметить важность усиления сотрудничества между государствами-членами Тюркского совета в гуманитарной сфере. Азербайджанское агентство международного развития (AIDA) имеет важное значение в оказании гуманитарных усилий в нашем регионе. С этой точки зрения, 11 октября 2019 года в Баку в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялась конференция "Поощрение интеграции Агентств официального развития тюркоязычных государств в международную систему помощи: эффективная гуманитарная помощь и сотрудничество для содействия развитию" с участием официальных агентств развития государств-членов, в том числе таких международных организаций, как Тюркский совет, Координационный офис по гуманитарным вопросам ООН и Программа развития ООН.

Это мероприятие дает возможность странам-участницам и международным организациям для того, чтобы поделиться незаменимым опытом для эффективной глобальной и региональной помощи и наладить новые партнерские связи. Рад, что Декларация 7-го саммита повествует о конференции и подчеркивает значимость государств-членов в упрощении интеграции структур-доноров в систему глобальной помощи".

Министр отметил, что Азербайджан продолжает страдать от агрессии Армении, оккупировавшей 20 процентов его территории. В результате более миллиона азербайджанцев столкнулись с кровавой этнической чисткой на своих исконных землях и оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874, 884 требуют немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Однако Армения продолжает игнорировать резолюции СБ ООН и другие документы международных организаций о прекращении оккупации и агрессии.

"Хотелось бы отметить, что мы высоко ценим Тюркский совет, а также каждую страну, демонстрирующую принципиальную позицию, осуждающую агрессию против Азербайджана, а также призывающую Армению выполнить вышеназванные резолюции. С этой точки зрения, однозначная поддержка государств-членов Тюркского совета по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН на основе уважения признанных на международном уровне границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана заслуживает большого одобрения.

В заключение хотел бы еще раз отметить, что Азербайджан намерен усиливать связи с тюркоязычными государствами как в двустороннем, так и многостороннем формате, а Тюркский совет продолжит играть важную роль в объединении всего тюркского мира. После недавнего вступления Узбекистана в ряды нашей организации она стала состоять из 5 государств-членов. Уверен, что сегодняшнее заседание Совета министров иностранных дел Тюркского совета окажет содействие в усилении сотрудничества во всех сферах, вызывающих взаимный интерес, в то же время создаст возможность для оценки достигнутых успехов, а также решения существующих проблем объединенными усилиями", - отметил Эльмар Мамедъяров.

В заключение состоялась пресс-конференция об итогах заседания.