Премьер-министр Армении подтвердил в Ашгабаде, что является идеологическим продолжателем Гарегина Нжде.

Поскольку в представленной мною статье есть ключевое слово, то с вашего позволения, в первую очередь, поясню, что такое цехакронизм. Исследователи так объясняют словарное значение термина, что "цех" на армянском языке означает "племя, род, раса", а смысл слова "крон" означает "вера", "религия". Термин "цехакронизм", появившийся от слияния этих слов, отражает идею армянского народа - создание единой территории и присоединение ее к государству путем милитаризации всех его представителей и групп на земном шаре. Главным автором этой радикальной ультра-националистической концепции является известный пособник фашистов Нжде Гарегин, настоящая фамилия которого Тер-Арутюнян. В 1933 году он решением партии "Дашнакцютюн" посетил с визитом США, заложил там основу молодежной организации "Цехакрон", дав это название и нацистскому учению, опирающемуся на армянский антропологический строй. Как видно из предложения Тер-Арутюняна, "Я прочел божественные следы, оставленные моим родом на земном шаре, увидел, поцеловал, обоготворил - я стал цехакроном", это шовинистическое учение, сделавшее святым армянский этнос и возвысившее его над всеми народами человечества, вкратце - арменизированный вариант фашистской идеологии Адольфа Гитлера, и в сравнении с ней еще более антигуманный, более опасный и при этом еще более абсурдный и фантастичный по содержанию.

К большому сожалению, этот вариант фашистской идеологии - цехакронизм, который никогда не будет воспринят современностью, не будет оправдан и возрожден, подвергшись косметическим поправкам, в преддверии распада СССР и обретения независимости входящими в него республиками, вновь актуализировался в Армении. Появились политические организации фашистского типа, военные отряды, подпитываемые философией Нжде "Продолжатели армянского рода". Партия республиканцев, выступающая как преемница Партии национального единства, созданной в 1990 г., скрытно функционировавшей в 1967-87 гг., после определенных косметических изменений, превратила концепцию цехакронизма Нжде Гарегина в свою идеологическую платформу. Увековечивание имени Гарегина в Армении, выпуск в его "честь" марок и памятных монет, учреждение премий, создание фильмов обрели широкий размах именно в период власти этой партии. По инициативе властей Сержа Саргсяна в 2016 году в центре Еревана был установлен бронзовый памятник Нжде, в церемонии открытия которого лично участвовал президент Армении. Этот шаг вызвал резкую реакцию не только со стороны Азербайджана, существенная часть земель которого находится под оккупацией армянских войск, но и серьезно осужден прогрессивной мировой общественностью, в том числе, отдельными известными иностранными дипломатами, историками и другими представителями интеллектуальных профессий.

Памятник Гарегину Нжде и его культ стали темой обсуждения и на Совете глав государств СНГ, прошедшем на днях в столице Туркменистана Ашгабаде. Президент Ильхам Алиев со ссылкой на конкретные документы, которые каждый может легко найти в библиотеках и интернет-ресурсах, призвал новое руководство Армении снести памятник Нжде, продавшемуся фашистам в годы Второй мировой войны, главным лозунгом которого было "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению". Те, кто внимательно следил в Ашгабаде за новостями в связи с заседанием глав государств, входящих в СНГ, хорошо знают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, не нашедший ответа на неопровержимые факты и доказательства Президента Азербайджана, прозвучавшие в этом выступлении, продемонстрировал, что он не силен в истории, впрочем, как и в политике и дипломатии, то есть, фактически оказался в безвыходном положении. Бесспорно, Президент Ильхам Алиев, как крайне опытный, образованный и обладающий острым умом политический лидер, заранее предвидел ситуацию, в которую попадет Пашинян, поэтому его выступление в Ашгабаде следует расценивать как продолжение слов "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак", произнесенные им с трибуны Международного дискуссионного клуба "Валдай", проведенного в Сочи.

Уместно будет дать краткое пояснение представителям азербайджанской оппозиции, в частности, председателю ПНФА Али Керимли который, как и многие представители армянской прессы, не смог увидеть научные и фактологические связи между этими двумя выступлениями из-за безграмотности и пристрастности. Как известно, в апреле 2018 года экс-президент Армении Серж Саргсян подал в отставку. Пришедший в обличии "демократа" к власти на волне "оранжевой революции" и занявший место главы правительства Никол Пашинян в конечном итоге проявляет склонность к неконструктивным заявлениям, тормозящим переговорный процесс по Нагорному Карабаху, чтобы уйти от ударов "карабахского клана", долгие годы являющегося гегемоном в Армении и прибравшим к рукам серьезные военные, финансовые и информационные ресурсы. Несмотря на то, что эти обращения, по вышеуказанной причине, не смотрелись как "естественный метод" Никола Пашиняна, они были далеки от миролюбия и проявления ума. А его обращение "Карабах - это Армения и точка", с которым он выступил на церемонии открытия "Всеармянских игр" в Ханкенди, организованных против всех норм международного права и гуманистических принципов спорта, а затем неоднократно повторял, стало самым ярким среди его нездоровых проявлений. В этом обращении, которое с большим воодушевлением растиражировала армянская пресса и которое упустили и оппозиционеры в "Национальном совете", занявшие место во вражеском лагере в информационной борьбе против Азербайджана, и действующие логикой "как бы ослабить позиции азербайджанской власти в общественном мнении", но не упустил из внимания Президент Ильхам Алиев, был один момент: Никол Пашинян произносит не свои слова, а говорил на языке Леонида Азгалдяна, который был командиром одного из армянских военных отрядов и погиб в боях в Нагорном Карабахе. Идеологическим оружием военных отрядов, сыгравших активную роль в оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов, бесспорно, был цехакронизм, и известная фраза Азгалдяна исходила из цели цехакронистов "объединить всех армян в одном государстве". Создание с этой целью армянами очага кровавого конфликта в регионе, изгнание силой азербайджанцев из Армении и из Нагорно-карабахской автономной республики Азербайджана, оккупация других азербайджанских районов, превращение захватнического государства в моноэтническую территорию, "опередив" даже гитлеровскую Германию, изменение топонимов, разрушение оккупированных азербайджанских городов являются последствиями именно этого мышления. Поэтому на встрече глав государств СНГ в Ашгабаде Пашинян в открытой и не выдерживающей никакой критики форме, встав на защиту антигуманной деятельности фашиста-цехакрониста Нжде Гарегина, попал в "ловушку", как это оценила российская пресса. Высокий интеллект и дипломатический профессионализм Президента Ильхама Алиева разоблачил его цехакронистское мышление, не уважающее демократию, человеческие ценности и международное право, сорвав с него маску. Отныне для того, чтобы вновь выглядеть в облике "демократа", не смотреться продолжателем идеологии бывших властей Армении и доказать, что он не связан с цехакронизмом, у Никола Пашиняна остается один и только один выход - демонтировать памятник Нжде Гарегину в Ереване и занять конструктивную позицию по Нагорному Карабаху. В противном случае придется учесть, что Вооруженные силы Азербайджана готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего, любую поставленную задачу, в том числе, снести памятник Нжде Гарегину в Ереване!.

Талех Шахсуварлы