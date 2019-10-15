Ереван о Затулине: "Не может продажный пес Кремля быть искренним другом армян"
Армянский ресурс ArmenianReport опубликовал разгромную статью про депутата Госдумы РФ Константина Затулина - "Противная гримаса Затулина, лишившегося кормушки в Армении", передает Day.Az со ссылкой на Градатор.
Интересно, и чего не поделили? Затулин ведь жизнь положил во благо армянства, а тут посмел только раз слегка покритиковать армян, и вот превратился в "пса" и "проститутку"
Итак, что пишут "братья-армяне" о Затулине?
"Как только режим в Армении рухнул и новая власть отказалась и дальше подкармливать продажного российского депутата, в нем сразу же взыграла обида, которую он не преминул публично продемонстрировать.
Как известно, в политике друзей не бывает, а бывают общие интересы. Не раз в истории случалось, что вчерашние друзья в последующем становились недругами. А уж тем более, если в основе этих отношений лежат, с одной стороны, интересы большой страны, претендующей на роль мировой державы, а с другой - большие деньги, то тут уж сам Бог велел вспомнить о том, что в политике дружбы не бывает.
Надо открыть некоторым своим соотечественникам глаза на личность в нашей стране известную, долгие годы выдававшую себя за друга армянского народа и "армянских государств". Речь идет о депутате Госдумы РФ Константине Затулине, который дал поистине хамское интервью "Комсомольской правде", в котором вознамерился учить Армению, ее народ и новую власть, как им следует себя вести, чтобы "Россия-матушка" не осерчала.
Приведу кратко наиболее возмутительные высказывания Затулина: "Я все больше убеждаюсь, что в случае с Пашиняном, между словами и делами есть серьезный зазор. Они говорят, что российско-армянские отношения никогда не были так хороши и при этом открывают трескучее расследование деятельности "Российских железных дорог" в Армении. Говорят о необходимости укреплять сотрудничество и добиваться инвестиций от России и заводят уголовное дело против "Газпрома" в Армении".
"На Хачатурова завели уголовное дело, и он был отозван с поста генсека, что породило весьма вульгарную публичную полемику, которая не делает чести никому и наносит ущерб климату доверия среди стран-участников оборонительного союза. Безусловно, мы крайне негативно оцениваем преследования по политическим мотивам, которыми занимаются победившие революционеры".
"И если уж вы взяли обязательства в рамках ОДКБ, то вы должны трижды подумать прежде, чем предаваться мечтаниям о закупке чужой военной техники, тем более Россия вам поставляет военную технику фактически бесплатно".
Как говорится, господа, маски сорваны. Столь агрессивные высказывания Затулина в адрес новой власти в Армении наглядно показывают, что Затулин никогда не был ни другом нашей страны, ни другом армянского народа.
Он всегда был представителем имперской России, кормившимся с рук прежнего коррумпировано-олигархического режима в Армении. И кормился, надо признать, неплохо. Все его поездки и проармянские выступления щедро оплачивались сначала Кочаряном, а затем Саргсяном. Чего уж тут лукавить - даже его избрание в Госдуму от Сочи было щедро проплачено и поддержано нашей диаспорой в Краснодарском крае.
Но как только режим в Армении рухнул и новая власть отказалась и дальше подкармливать продажного российского депутата, в нем сразу же взыграла обида, которую он не преминул публично продемонстрировать. Кроме того, Затулин чутко уловил настроения в Кремле, где крайне недовольны слишком независимой политикой Пашиняна. Нет, если бы Пашинян согласился содержать эту проститутку в мужском обличье, то этот пройдоха наверняка воздерживался бы от резких выпадов в сторону внешнеполитического курса Еревана. Но Пашинян не платит. Значит, он плохой. А вместе с ним, плохие и те армяне, которые хотят навести в Армении порядок, призвать к соблюдению закона российский бизнес в нашей стране, а также наказать тех, кто ранее творил тут бесчинства.
"Ах, какая Армения нехорошая, она засматривается на американское оружие", - патетически, заламывая руки, в имперском экстазе восклицает Затулин. Так и хочется ответить: ну, а твоё какое собачье дело? Разве Армения - это область или республика в составе России? С какой стати мы должны у тебя, Затулин, испрашивать разрешения, что нам делать, как себя вести и у кого что покупать? Ты ж вроде депутат от российского города Сочи, а не от Армении, чтобы тебя волновали такие вопросы.
Самое обидное заключается в том, что в нашем обществе еще есть люди, которые верят в то, что Затулин - друг "армянских государств". Нет, господа, это не так. Он никогда им не был. Просто тогда его миссия по отношению к Армении и оккупированным территориям Азербайджана четко щедро подпитывалась денежными подачками режима. А сейчас он демонстрирует всем нам свою мерзкую имперскую гримасу. И его интервью "Комсомолке" должно в этом убедить тех, кто еще по старинке считает Затулина другом. Не может продажный пес Кремля быть искренним другом "армянских государств". По крайней мере, мне такой "друг" уж точно не нужен".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре