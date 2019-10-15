Армянский ресурс ArmenianReport опубликовал разгромную статью про депутата Госдумы РФ Константина Затулина - "Противная гримаса Затулина, лишившегося кормушки в Армении", передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Интересно, и чего не поделили? Затулин ведь жизнь положил во благо армянства, а тут посмел только раз слегка покритиковать армян, и вот превратился в "пса" и "проститутку"

Итак, что пишут "братья-армяне" о Затулине?

"Как только режим в Армении рухнул и новая власть отказалась и дальше подкармливать продажного российского депутата, в нем сразу же взыграла обида, которую он не преминул публично продемонстрировать.

Как известно, в политике друзей не бывает, а бывают общие интересы. Не раз в истории случалось, что вчерашние друзья в последующем становились недругами. А уж тем более, если в основе этих отношений лежат, с одной стороны, интересы большой страны, претендующей на роль мировой державы, а с другой - большие деньги, то тут уж сам Бог велел вспомнить о том, что в политике дружбы не бывает.

Надо открыть некоторым своим соотечественникам глаза на личность в нашей стране известную, долгие годы выдававшую себя за друга армянского народа и "армянских государств". Речь идет о депутате Госдумы РФ Константине Затулине, который дал поистине хамское интервью "Комсомольской правде", в котором вознамерился учить Армению, ее народ и новую власть, как им следует себя вести, чтобы "Россия-матушка" не осерчала.

Приведу кратко наиболее возмутительные высказывания Затулина: "Я все больше убеждаюсь, что в случае с Пашиняном, между словами и делами есть серьезный зазор. Они говорят, что российско-армянские отношения никогда не были так хороши и при этом открывают трескучее расследование деятельности "Российских железных дорог" в Армении. Говорят о необходимости укреплять сотрудничество и добиваться инвестиций от России и заводят уголовное дело против "Газпрома" в Армении".

"На Хачатурова завели уголовное дело, и он был отозван с поста генсека, что породило весьма вульгарную публичную полемику, которая не делает чести никому и наносит ущерб климату доверия среди стран-участников оборонительного союза. Безусловно, мы крайне негативно оцениваем преследования по политическим мотивам, которыми занимаются победившие революционеры".

"И если уж вы взяли обязательства в рамках ОДКБ, то вы должны трижды подумать прежде, чем предаваться мечтаниям о закупке чужой военной техники, тем более Россия вам поставляет военную технику фактически бесплатно".

Как говорится, господа, маски сорваны. Столь агрессивные высказывания Затулина в адрес новой власти в Армении наглядно показывают, что Затулин никогда не был ни другом нашей страны, ни другом армянского народа.

Он всегда был представителем имперской России, кормившимся с рук прежнего коррумпировано-олигархического режима в Армении. И кормился, надо признать, неплохо. Все его поездки и проармянские выступления щедро оплачивались сначала Кочаряном, а затем Саргсяном. Чего уж тут лукавить - даже его избрание в Госдуму от Сочи было щедро проплачено и поддержано нашей диаспорой в Краснодарском крае.

Но как только режим в Армении рухнул и новая власть отказалась и дальше подкармливать продажного российского депутата, в нем сразу же взыграла обида, которую он не преминул публично продемонстрировать. Кроме того, Затулин чутко уловил настроения в Кремле, где крайне недовольны слишком независимой политикой Пашиняна. Нет, если бы Пашинян согласился содержать эту проститутку в мужском обличье, то этот пройдоха наверняка воздерживался бы от резких выпадов в сторону внешнеполитического курса Еревана. Но Пашинян не платит. Значит, он плохой. А вместе с ним, плохие и те армяне, которые хотят навести в Армении порядок, призвать к соблюдению закона российский бизнес в нашей стране, а также наказать тех, кто ранее творил тут бесчинства.

"Ах, какая Армения нехорошая, она засматривается на американское оружие", - патетически, заламывая руки, в имперском экстазе восклицает Затулин. Так и хочется ответить: ну, а твоё какое собачье дело? Разве Армения - это область или республика в составе России? С какой стати мы должны у тебя, Затулин, испрашивать разрешения, что нам делать, как себя вести и у кого что покупать? Ты ж вроде депутат от российского города Сочи, а не от Армении, чтобы тебя волновали такие вопросы.

Самое обидное заключается в том, что в нашем обществе еще есть люди, которые верят в то, что Затулин - друг "армянских государств". Нет, господа, это не так. Он никогда им не был. Просто тогда его миссия по отношению к Армении и оккупированным территориям Азербайджана четко щедро подпитывалась денежными подачками режима. А сейчас он демонстрирует всем нам свою мерзкую имперскую гримасу. И его интервью "Комсомолке" должно в этом убедить тех, кто еще по старинке считает Затулина другом. Не может продажный пес Кремля быть искренним другом "армянских государств". По крайней мере, мне такой "друг" уж точно не нужен".