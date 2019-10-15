Совместное создание Тюркского совета в результате подписания Нахчыванского соглашения Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном в 2009 году имеет большое значение для тюркоязычных государств.

Об этом сказал во вторник Trend писатель - публицист, тюрколог Юнус Огуз, передает Day.Az.

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