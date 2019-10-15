15 октября в Киноцентре "Низами" состоялась презентация фильма под названием "Жизнь - одна, любовь - одна", посвященного памяти выдающегося российского поэта, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Андрея Дементьева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в презентации приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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