В конце сентября азербайджанские СМИ сообщили, что в стране начались подготовительные работы к реализации инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой о посадке за день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщила Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, в настоящее время идет процесс заготовки саженцев, которые будут высажены в назначенный день. В соответствии с климатом и рельефом каждого региона идет видовой отбор деревьев.

Прекрасное начинание, в осуществлении которого, нет сомнения, с большим энтузиазмом примут участие все граждане страны.

Дата акции пока не уточнена. Зато Армения уже огласила дату своего "ответа" на эту азербайджанскую инициативу.

Да, именно так. Ереван в лице премьер-министра Никола Пашиняна приготовил "разгромный" ответ Баку. Его масштабы не могут не поражать, так же, как масштабы фантазии армянского премьера.

Пашинян вообще не умеет обуздывать свою фантазию. Она у него постоянно выходит из-под контроля В Армении до сих пор с содроганием вспоминают его обещание довести население страны до 5 миллионов, сделать армянскую армию самой сильной в регионе, привлечь 15 миллионов туристов и так далее. Но все это хотя бы запланировано на дальнюю перспективу - на 2050 год. А есть грандиозные планы с расчетом на год, не менее неосуществимые, чем двойной прирост населения.

Как сообщают армянские СМИ, Никол Пашинян в среду принял участие в церемонии открытия в Ереване Глобального инновационного форума "Transforming Intelligence" ("Изменяя интеллект"). И так разошелся, что его собственный интеллект начал давать сбой.

Премьер вызвал на сцену министра окружающей среды Эрика Григоряна и директора Фонда FAST Армена Оруджяна и заявил: "Правительство Армении разработало очень амбициозную программу, которая должна достичь своего апогея 10 октября 2020 года. В этот день - в 10-й день 10-го месяца - мы планируем в Республике Армения посадить 10 миллионов деревьев, что будет символизировать консолидацию 10-миллионного армянства вокруг армянской государственности и Республики Армения".

Эта фантастическая новость пока что не комментируется. Армения в шоке. В очередной раз. Никто не знает, откуда многоуважаемый возьмет деньги на 10 миллионов саженцев. И самое главное, никто не знает, кто будет все это сажать. Если бы в течение года, это куда ни шло, но за один день в крошечной стране с мизерным населением высадить такое количество деревьев - это, знаете ли... Даже по официальной статистике, население Армении не дотягивает до трех миллионов, а по неофициальной - и до двух, и треть этой массы - люди нетрудоспособного возраста.

Деревья это прекрасно. Чем больше зеленых насаждений, тем лучше. Но необходимо уметь рассчитывать силы, чтобы не сесть потом в лужу. А как говорил о Пашиняне один из армянских экспертов, "Никол Пашинян в течение своей недолгой деятельности уже нагородил слишком много, не думая, что ему придется отвечать за это".

Зульфугар Ибрагимов