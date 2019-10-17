Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по усилению материально-технический базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах Азербайджана" от 5 февраля 2019 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что в Приложении к вышеуказанному распоряжению - "Список по разделению по городам и районам многоквартирных зданий, в которых предусмотрено усиление материально-технической базы лифтового хозяйства" число этих зданий увеличено с 35 до 40, число непригодных к эксплуатации лифтов - от 75 до 83.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.