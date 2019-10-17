Президент Ильхам Алиев увеличил число зданий, в которых предусмотрено усиление материально-технической базы лифтового хозяйства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по усилению материально-технический базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городах и районах Азербайджана" от 5 февраля 2019 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что в Приложении к вышеуказанному распоряжению - "Список по разделению по городам и районам многоквартирных зданий, в которых предусмотрено усиление материально-технической базы лифтового хозяйства" число этих зданий увеличено с 35 до 40, число непригодных к эксплуатации лифтов - от 75 до 83.
Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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