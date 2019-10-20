Попытки радикальной оппозиции создать хаос, конфронтацию и гражданское неповиновение в центре Баку предотвращены.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хабар", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, заранее было известно, что затея так называемого "Национального совета" провести несанкционированную акцию в центре города, в то время как со стороны Исполнительной власти им было выделено место в Локбатане, потерпит фиаско.

"Основная цель попыток так называемого "Национального совета" провести акцию в центральных районах столицы - это искусственно прикрыть факт отсутствия сочувствия со стороны общественности к их радикальным действиям, прикрыть факт малочисленности сторонников и создать искусственные сценки напряженности и конфронтации и тем самым привлечь внимание международного сообщества. Их запланированная незаконная акция из-за отсутствия общественной поддержки потерпела фиаско, и это произошло перед глазами жителей и гостей столицы. Наше общество еще раз продемонстрировало так называемому "Национальному совету", что достижение политических целей радикальными действиями осталось в прошлом. И еще раз было доказано, что, незаконными политическими действиями, так называемый "Национальный совет" полностью дистанцировался от общества", - сказал эксперт.

По его словам, фиаско радикальной оппозиции 19 октября отличается от его предыдущих неудач.

"Радикалы до сих пор проводили свои кампании в основном по избирательным и политическим требованиям. Хотя общество показало им, что не поддерживает их политические намерения, амбиции не позволили радикалам сделать соответствующие выводы.

19 октября радикалы надеялись привлечь общественное внимание социальными лозунгами, но снова потерпели неудачу. Провал радикальных группировок в массовых акциях протеста с января по нынешний год является однозначным свидетельством того, что общество рассматривает их социальные и политические требования как пример обычного популизма. Изменение тактики оппозиции в сторону социальных требований тоже потерпело фиаско. Неспособность радикалов предпринять попытку социальной кампании является еще одним важным моментом. Хорошо известно, что с начала этого года правительство осуществило пакет из двух этапов социальных реформ и имеет твердую волю к продолжению этого процесса. Более 4 200 000 граждан Азербайджана напрямую извлекают выгоду от этих социальных пакетов. Распад социальной акции оппозиции 19 октября также показал, что общество верит в политику социальных реформ правительства и не признает ей альтернативы.