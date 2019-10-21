В посольстве Турции в Баку состоялась встреча с представителями медиа Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии участвовали представители СМИ Азербайджана и главные редактора.

На встрече посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сообщил, что Анкара потратила на сирийских беженцев свыше 40 миллиардов долларов. Он добавил, что несмотря на это, Турция не получила обещанной финансовой помощи.

Озорал отметил, что Турция, как и всегда, и сегодня поддерживает территориальную целостность Сирии. Несмотря на это, Турция долгое время подвергается угрозе терроризма с территории Сирии.

"Турция ведет решительную борьбу с терроризмом и сделает все для своей национальной безопасности. Государство, осуществляющее сегодня борьбу с "ИГ" (Исламское государство), - это Турция. К сожалению, они при поддержке наших союзников хотели создать террористическое государство у наших границ. PYD, YPG - реальная угроза не только для Турции, но и для всего региона. Турция ни в коем случае не допустит этого и именно поэтому начала операцию "Источник мира". Турция не применяла в Сирии химическое оружие. Как ранее заявлял министр обороны, в арсенале Вооруженных сил Турции нет химического оружия", - сказал Озорал.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится с визитом в Сочи. В ходе встречи будет обсужден ряд вопросов, включая и сирийский.

Принявший участие во встрече председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов сообщил, что операция Турции "Источник мира" сегодня служит делу мира и стабильности региона.

"Эта операция направлена против террористов. Верим, что военные операции не возобновятся и стороны выполняют свои обязательства. Азербайджан, как страна страдающая от терроризма, всегда с Турцией", - сказал Амашов.

Главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу сообщил, что медиа Азербайджана всегда объективно и всесторонне освещали правое дело Турции и будут продолжать эту деятельность.

В ходе мероприятия также состоялось знакомство с новоназначенным пресс-секретарем посольства.