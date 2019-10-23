https://news.day.az/politics/1168647.html Президент Ильхам Алиев: Необходимо создать такие условия, чтобы все, у кого есть склонность, влечение к бизнесу могли заниматься бизнесом, освободились от чиновничьего давления, вмешательства
Президент Ильхам Алиев: Необходимо создать такие условия, чтобы все, у кого есть склонность, влечение к бизнесу могли заниматься бизнесом, освободились от чиновничьего давления, вмешательства
Необходимо создать такие условия, чтобы все, у кого есть склонность, влечение к бизнесу, могли заниматься бизнесом, освободились от чиновничьего давления, вмешательства.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в среду Микаила Джаббарова в связи с назначением его на новую должность министра экономики, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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