Предложение премьера Армении Никола Пашиняна провести референдум в Нагорном Карабахе подтверждает, что Армения страна-агрессор, которая проводит фашистскую политику.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Айдын Гусейнов, комментируя предложение Пашиняна провести референдум в Нагорном Карабахе, передает Day.Az.

Гусейнов отметил, что это абсурдное мнение Пашиняна звучит очень самонадеянно - "Желание одного государства провести референдум на территории другой страны - на признанной мировым сообществом исконной исторической земле Азербайджана, незаконно и является наглядным примером притязаний на азербайджанские территории".

По словам депутата, в реальности, с 26 ноября 1991 года нет такой административной структуры под названием "Нагорный Карабах", поэтому проведение там подобного мероприятия противоречит международным нормам.

"Пашинян потерял свой политический имидж как в стране, так и в мировом сообществе. Он не может открыто признать свою беспомощность перед армянским лобби и вымышленным режимом в Нагорном Карабахе, поэтому озвучивает такие бредовые идеи, пытаясь разрядить напряженность в стране. Несмотря на то, что столь нелепым предложением Никол Пашинян пытается восстановить свой подорванный авторитет, его коварные намерения, обусловленные фашистским мышлением, обречены на провал", - сказал депутат.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.