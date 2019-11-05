Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению оборудованием и станками мастерской по производству ковров и созданию инфраструктуры для Ходжалинского филиала в поселке Юхары Агджакенд Геранбойского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях строительства, оснащения оборудованием и станками мастерской по производству ковров и создания инфраструктуры для Ходжалинского филиала в поселке Юхары Агджакенд Геранбойского района из суммы, указанной в подпункте 1.24.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам" Открытому акционерному обществу "Азерхалча" выделяется два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.