США придают большое значение работе сопредседателей Минской группы ОБСЕ и, как и другие наши коллеги, мы выражаем свою приверженность продолжению усилий по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом 7 ноября заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор на заседании Постоянного Совета ОБСЕ во время обсуждений отчета по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Посол отметил, что после участия сопредседателей в Постоянном Совете год назад произошло много изменений: "Мы обеспокоены потерями, которые происходят в последние месяцы на линии фронта. Эти говорит о том, что продолжающийся конфликт уносит жизни людей, усиливает напряженность, недоверие сторон, враждебность и снижает перспективы урегулирования.

В то же время нас воодушевляют конструктивные контакты на высшем уровне между лидерами и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Следует отметить, что после вашей последней встречи в этом зале вы организовали встречу в Вене Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После последнего вашего отчета, представленного в Постоянный Совет, вами были организованы встречи министров иностранных дел обеих стран в Милане, Париже, Москве, Вашингтоне, а также в рамках ежегодной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Уровень этих связей должен и может создать прямые и положительные дивиденды.

Для подготовки сторон к миру и снижения напряженности мы призываем стороны договориться по конкретным гуманитарным мероприятиям и мероприятиям безопасности, которые были обсуждены в течение этого года. В то же время, мы приветствуем одновременное освобождение удерживаемых лиц 28 июня этого года. Пока договоренность в этих вопросах недостаточна. Мы призываем стороны воплотить эти договоренности в конкретные действия. Настало время, когда стороны должны подготовить свои народы к примирению".



Дипломат отметил, что США поддерживают меры по укреплению доверия, способные стабилизировать безопасность и создать более конструктивную атмосферу для переговоров, нарастающий диалог между армянами и азербайджанцами: "Участники диалога после возвращения в свои страны должны сделать это свободно, без страха преследования и наказания. Посол Каспшик, мы высоко оцениванием усилия вашей группы по повышению открытости и доверия между сторонами и оценку ситуации. Это бесценно, и мы полностью поддерживаем вас в этом вопросе. Мы высоко оцениваем ваше сотрудничество со словацким председателем по поддержке посреднических усилий сопредседателей и ваше тесное сотрудничество со сторонами по стабилизации ситуации в регионе. Этот конфликт не может иметь военного пути урегулирования, и "статус-кво" неприемлем. США по-прежнему верны своим обязательствам по сотрудничеству со сторонами для урегулирования конфликта мирным путем на основе принципов территориальной целостности, равноправия народов, их самоопределения, без применения силы и угроз, нашедших отражение в Хельсинкском Заключительном Акте".