Россия будет готова и дальше оказывать самое активное посредническое содействие, как в рамках ОБСЕ, так и в национальном качестве в формате Россия-Армения-Азербайджан по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

"Говоря о нагорно-карабахском урегулировании подчеркнули важность активизации усилий, направленных на активное и конструктивное продвижение переговоров между сторонами, и подтвердили необходимость дальнейших шагов с целью ослабления зоны напряженности с учетом имеющихся договоренностей, в том числе тех, которые мы согласовали в апреле этого года на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана и трех сопредседателей. Считаем важным продолжать реализацию этих мер, которые согласованы министрами", - сказал он.