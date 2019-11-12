В Азербайджане успешно проводятся социальные реформы.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

По его словам, снижение уровня бедности объясняется тем, что наши экономические реформы, в том числе социальная сфера, окружены большим вниманием.

"В этом году широкий социальный пакет коснулся более 4 миллионов 200 тысяч человек. В значительной степени выросли минимальная заработная плата, минимальная пенсия. Минимальная заработная плата увеличилась почти вдвое, минимальная пенсия - более, чем на 70 процентов, пособие - в 2 раза. Средняя заработная плата в нынешнем году выросла на 35 процентов. Согласно предоставленным мне недавно статистическим данным, средняя заработная плата в Азербайджане в настоящее время составляет 723 маната. Уверен, что в предстоящие годы эта цифра увеличится. Прежде всего, потому что возрастет заработная плата. Кроме того, мы, проводя серьезную борьбу с теневой экономикой, вывели из тени уже более 100 тысяч рабочих мест и смогли оформить их, этот процесс будет продолжаться. Мы пока еще находимся в начале пути. Но повышение средней заработной платы на 35 процентов и доведение ее до 723 манатов, конечно, служит наглядным примером нашей социальной политики.