Германия депортирует группу азербайджанских "политэмигрантов"
Этой ночью ожидается депортация из Германии, в частности из Баварии, значительного числа "политических эмигрантов".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, такая информация распространилась в социальных сетях.
Согласно информации, в основном будут депортированы люди, обратившиеся за статусом "политического эмигранта" по "документам" партии "Мусават".
Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.
В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.
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