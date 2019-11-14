Этой ночью ожидается депортация из Германии, в частности из Баварии, значительного числа "политических эмигрантов".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, такая информация распространилась в социальных сетях.

Согласно информации, в основном будут депортированы люди, обратившиеся за статусом "политического эмигранта" по "документам" партии "Мусават".

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.