Задержание группы азербайджанских мусаватистов полицией Германии за криминальных деяний вызвало в социальных сетях жесткую реакцию даже некогда стоявших с ними плечом к плечу активистов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, очередным постом в связи с этим поделился активист т.н. движения "Нида" Исми Шахзаде в Facebook.

В своем обращении он упрекнул мусаватистов в самодовольстве. По его словам, высказывания в духе "кто участвовал в фальсификациях, не может быть одним из нас" вызывают смех и недоумение. Также он предложил руководству партии подать в отставку после такого позора.

"Игнорируйте всех "мусаватистов", которые пытаются себя застраховать или избежать обвинений после такого. Обычно мы в таких случаях долго препираемся. Бросьте. Разве есть незаменимые?! Выучили 5-6 терминов и возомнили себя политическими академиками. Уходите, оставьте в покое имя "Мусават", которые вы уже принялись пятнать", - потребовал активист.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком на шесть месяцев.