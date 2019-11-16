В Президиуме Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Организации культуры и исламских связей Исламской Республики Иран, доктором Абузаром Ибрагими Туркманом. В делегацию вошли посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде и председатель Центра культуры Ирана Аскер Фарси.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вначале президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев, поприветствовав гостей, рассказал об исторических дружественных отношениях между Азербайджаном и Ираном, отметил, что эти связи в последнее время получили более широкий размах. Он сказал, что расширение сотрудничества между двумя странами - результат последовательной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Высоко оценив участие делегации из Исламской Республики Иран во II Саммите религиозных деятелей мира и ее встречу с руководителем страны, академик Рамиз Мехтев сказал, что этот визит придаст импульс организации многосторонних связей между двумя дружественными странами в области науки и культуры.

Подчеркнув, что история Азербайджана все еще недостаточно известна научной общественности мира, академик сказал, что сегодня ученые страны находятся в поисках новых источников для того, чтобы представить нашу историю такой, как она есть: "Думаю, что в архивных документах Ирана также имеются ценные материалы об истории Азербайджана. Ученые Ирана и Азербайджана должны осуществлять совместную деятельность, координировать усилия для выявления исторических реалий, более глубокого изучения ирано-азербайджанской истории".

Руководитель НАНА отметил, что Президент Ильхам Алиев придает особое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Ираном, заверил, что ученые будут прилагать все усилия для дальнейшего развития этих связей.

Выступивший затем председатель Организации культуры и исламских связей Ирана, доктор Абузар Ибрагими Туркман рассказал об исключительной роли науки в развитии общества.

По словам Абузара Ибрагими Туркмана, исторически сформированные отношения дружбы и сотрудничества, общие обычаи и традиции, религиозные ценности создали почву для еще большего сближения народов Азербайджана и Ирана. Дальнейшее продолжение связей между двумя странами в области науки и культуры позитивно повлияет на развитие обеих стран.

Затем Абузар Ибрагими Туркман преподнес академику Рамизу Мехтиеву книги, изданные Центром культуры Ирана.

НАНА подарила гостю книги "Азербайджанский мугам в миниатюрах" и "Газели" Имадеддина Насими.