Главный редактор газеты "Журналистская правда" Владислав Шурыгин в программе "Национальный вопрос" на радио "Комсомольская правда" выразил резкое осуждение попыткам внести разлад между Россией и Азербайджаном, выразившимся в раскрутке в сети видеороликов, подписанных "группой В.Б.О.Н.".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, определенно, этот вброс был организован силами, которые не могут допустить, чтобы дружба и взаимопонимание между Россией и Азербайджаном укреплялись. Поражает наглость той части этих сил, что живет в России, но при этом работает против российских государственных интересов. Они должны знать, что такого рода провокации никогда не будут иметь успеха.

Напомним, что вброс о "группе В.Б.О.Н" произошел вскоре после выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на XVI заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которого он подчеркнул, что отношения России и Азербайджана имеют стратегическое значение. "Между нашими странами существует очень активный политический диалог, регулярные встречи глав государств и других официальных лиц способствуют углублению нашего сотрудничества", - отметил Президент Ильхам Алиев, добавив, что растет и экономическое сотрудничество двух стран.

Ведущие передачи Елена Афонина и Андрей Баранов напомнили о том, что недавно "вдруг ниоткуда, казалось бы, возникло некое движение, объединение под такой странной аббревиатурой - ВБОН". Афонина подчеркнула, что это движение не имеет никакого отношения ни к Азербайджанскому государству, ни к азербайджанскому народу в целом. "Оно якобы находит тех в России, кто плохо отзывается об азербайджанцах, записывает на видео ...Выкладывают это в соцсетях с провокационной целью, чтобы вызвать обратную реакцию", - сказала она.

Их собеседник Владислав Шурыгин согласился с тем, что речь идет о провокации, цель которой - попытаться внести разлад в отношения между народами России и Азербайджана. "Ролики изумили своей такой постановочностью, когда тот или иной сюжет снимается с заранее определенными параметрами. В рамках этих параметров ...издевательства, требования извинений вызвали, естественно, журналистское любопытство и желание разобраться, что же за этим стоит. Я попытался выйти, и достаточно удачно, на посольство Азербайджана, попросил у них комментарий. И для себя я сейчас эту тему закрыл, в том смысле, что я понимаю, что это очередная достаточно гнусная провокация против российско-азербайджанских связей", - обратил внимание он.

Шурыгин отметил, что "Азербайджанская диаспора - одна из немногих диаспор, с кем у нас даже в сложные 90-е никогда не было никаких этнических конфликтов".

Он сообщил, что посольство Азербайджана категорически отрицательно оценило провокацию против российско-азербайджанских отношений. "Руководители этой "организации", распространявшей видеоролики, вообще оказались чуть ли не политическими активистами, которые уже не первый год ищут себя на разных площадках, видимо, пытаясь сделать карьеру", - отметил собеседник "Комсомольской правды", приветствовав оперативную реакцию азербайджанских дипломатов.

"Я встречался и с активистами самых различных азербайджанских общин, которые есть не только в Москве, но и в других городах. И для всех появление этого ВБОНа было как гром среди ясного неба. Потому что нигде и никто не жаловался на какие-либо национальные преследования, национальные унижения или вообще какую-либо конфликтную ситуацию между азербайджанцами и русскими. Это была чистого рода провокация, чтобы стравить нации", - заключил Владислав Шурыгин.