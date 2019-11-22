Россия высоко ценит дружеские многоуровневые отношения с Азербайджаном, заявил сегодня министр экономического развития РФ Максим Орешкин, открывая юбилейный, X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"Я рад видеть здесь полный зал, рад приветствовать на открытии Х юбилейного Российско-Азербайджанского межрегионального форума всех наших азербайджанских друзей. Вы прекрасно знаете, что мы высоко ценим традиционные дружеские отношения, которые установились у России и Азербайджана на уровне руководств стран, правительств, компаний, вместе работающих и добивающихся успешных результатов, и, конечно же, на уровне регионов", - прежде всего сказал он.

"Именно на межрегиональном уровне происходит эта химия позитивных взаимоотношений, которая дает конкретные результаты. В настоящее время во внешнюю торговую деятельность с Азербайджаном вовлечены около 70 субъектов РФ, только сегодня в этом зале у нас представлены порядка 30 регионов - те, что ведут наиболее активную экономическую деятельность с Азербайджаном", - сообщил Максим Орешкин.

"На межправительственном уровне наша совместная работа организована по пяти дорожным картам, подписанным по итогам переговоров президентов России и Азербайджана 1 сентября прошлого года. Накануне была достигнута договоренность по еще одной дорожной карте - в сфере инновационных технологий. В целом, повестка затрагивает практически все сферы экономического взаимодействия России и Азербайджана. Радует, что это не просто планы, а реальное сотрудничество: если взять статистику за 9 месяцев, то наш товарооборот вырос на 26%. Отмечу, что в целом СНГ, в ЕврАзЭС у нас в этом году рост товарооборота близкий к нулю, в сравнении с чем 26% - это кардинальная разница", - обратил внимание министр.

"Мы видим активную работу бизнеса и регионов, в чем-то помогаем со своей стороны, и все это позволяет выводить объем экономической активности на качественно иной уровень. Надо говорить не только о товарообороте: по услугам, по туризму, по денежным переводам показатели устойчиво растут, а значит, связи между нашими экономиками укрепляются. Самое главное, и Россия, и Азербайджан от такой динамики выигрывают, лучше становится жить гражданам обеих стран, а бизнес увеличивает прибыльность. Поэтому движение абсолютно позитивное", - подчеркнул он.

"При этом весь наш анализ показывает, что это не предел. Азербайджан на российском рынке сельхозпродукции по отдельным видам товаров занимает лидирующее положение, но очевидно, что есть куда расти. Один из таких приоритетов мы видим по сельскому хозяйству. Сейчас мы прорабатываем детально программу "от поля до прилавка", которая будет действовать на всех стадиях и по всем элементам - семенного материала, удобрений, сельхозтехники, логистики и взаимодействия с торговыми сетями. В декабре в Баку, когда я в очередной раз с удовольствием приеду в этот прекрасный город, мы будем проводить межправкомиссию, на которой планируем эту программу подписать, чтобы реализовывать существующий потенциал", - поведал Максим Орешкин.

Также министр назвал проекты, которые реализованы или находятся в стадии реализации. "Такие проекты дают новое качество наших взаимоотношений. Это, например, полипропиленовый завод SOCARPolymer. В завершающей стадии находится строительство завода "ГАЗ", надеюсь, удастся как раз во время визита в декабре его запустить. Большое количество проектов не просто записаны на бумаге, но реализуются, а это и конкретные рабочие места, и больший объем товарооборота, обеспечивающие общее значительное движение вперед", - отметил глава минэкономразвития РФ.

"Еще одно предприятие планируется к открытию - фармацевтическое производство компании "Хайят Фарм". Также в Азербайджане ведутся работы по строительству Астраханского делового центра. В прошлом году состоялось открытие Азербайджанского бизнес-центра имени Гейдара Алиева в Астрахани. И это еще одно свидетельство, что плотные экономические контакты происходят на региональном уровне, формируя прочную базу, позволяющую общим цифрам взаимодействия демонстрировать такую хорошую динамику", - указал Максим Орешкин.