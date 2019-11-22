https://news.day.az/politics/1178359.html В Азербайджане выделены средства на реконструкцию дороги Джульфа-Ордубад
В Азербайджане выделены средства на реконструкцию дороги Джульфа-Ордубад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики 34,3 миллиона манатов на осуществление реконструкции автомобильной дороги Джульфа-Ордубад.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение было подписано главой государства в пятницу.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабмину Азербайджана - другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
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