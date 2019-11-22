Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики 34,3 миллиона манатов на осуществление реконструкции автомобильной дороги Джульфа-Ордубад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение было подписано главой государства в пятницу.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабмину Азербайджана - другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.